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День военно-морского флота 27 июля отмечают моряки

27 июля 2014 14:11
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Новости Беларуси.  День военно-морского флота 27 июля отмечают моряки. Этот праздник вот уже 75 лет объединяет тех, кто несет вахту на морских просторах. Только в Беларуси их примерно 250 тысяч. Жизнь всех этих людей была связана с защитой водных рубежей бывшего Советского Союза. Без уроженцев Беларуси не обошлась ни одна историческая морская битва. С 1945  года на флотскую вахту заступили более миллиона белорусов. Из них — 65 адмиралов. Именно поэтому многие из моряков гордо называют Беларусь – морской державой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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