Новости Беларуси. День военно-морского флота 27 июля отмечают моряки. Этот праздник вот уже 75 лет объединяет тех, кто несет вахту на морских просторах. Только в Беларуси их примерно 250 тысяч. Жизнь всех этих людей была связана с защитой водных рубежей бывшего Советского Союза. Без уроженцев Беларуси не обошлась ни одна историческая морская битва. С 1945 года на флотскую вахту заступили более миллиона белорусов. Из них — 65 адмиралов. Именно поэтому многие из моряков гордо называют Беларусь – морской державой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.