В Беларуси 27 июля отмечают День работников торговли

Новости Беларуси. В Беларуси 27 июля День работников торговли. Его традиционно отмечают в четвертое воскресенье июля. С профессиональным праздником и 90-летием со дня образования министерства торговли сотрудников этой сферы поздравил Президент. Несмотря на выходной сегодня свыше полумилиона человек трудятся на своих рабочих местах. Делать покупки белорусы могут почти круглые сутки. Более половины продовольственных магазинов начинают свою работу в 8 утра и заканчивают обслуживать покупателей ближе к полуночи.

Торговля — одна из важных отраслей экономики, развивается весьма динамично. Ежегодно в Беларуси появляются новые предприятия: от магазинов шАговой доступности до ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов. Постоянно расширяется ассортимент товаров, повышается качество услуг и уровень обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Чеканов, Министр торговли Республики Беларусь:

Мы сегодня вышли по розничному товарообороту по стране на 110,9%. Это показатель неплохой. Вклад в торговле ВВП страны 1,5%, поэтому считаем, что это неплохое достижение, но будем стремиться, чтобы цифра и до конца года сохранилась в таком же виде.