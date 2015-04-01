Свыше 46 тысяч ветеранов ВОВ и участников войны получат материальную помощь к 70-летию Победы

Новости Беларуси. В Беларуси начали выплачивать материальную помощь к 70-летию Победы. Ее получат свыше 46 тысяч ветеранов Великой Отечественной, а также участники войны. Подобную поддержку государство оказывает на протяжении нескольких лет.

Его детские воспоминания едва ли можно назвать таковыми. Будучи 13-летним мальчишкой, он увидел то, чего не пожелаешь взрослому: падающие с неба бомбы, взрывы и смерть. 22 июня 1941 года Анатолий Леонтьевич и сегодня помнит поминутно, словно тот страшный день записан на невидимую киноленту в голове.

Анатолий Кононович, ветеран Великой Отечественной войны:

Немцы начали бомбить, один самолет за другим. Мы сразу знали, что немцы напали на советский союз.

Так наступила война. Ее долгие и страшные годы. Кажется, ветеран и сегодня не верит, что дождался тогда победы. Освободив Польшу и Беларусь, радостную весть он получил под Прагой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Кононович, ветеран Великой Отечественной войны:

Это такая была радость – невозможно передать это все. Вы знаете, и стреляли, и плакали, и смеялись, и радовались, и обнимались, и целовались.

В 2015 году Анатолий Леонтьевич встречает уже круглую дату. С наступающим праздником ветерана пришли поздравить те, кто благодарит его за победу.

Вместе с теплыми словами – и денежный бонус в семейный капитал. В преддверии главного юбилея страны государство по традиции оказывает материальную помощь ветеранам и участникам войны.

Ирина Дудка, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома:

В Минске у нас проживает 7120 человек – ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войн. Учитывая возраст ветеранов Великой Отечественной войны, их состояние здоровья, мы будем стараться, чтобы выплата произошла в кратчайшие сроки.

Когда началась война, ей было 11. Как и все, кто остался в живых, она никогда не забудет многое. Например, то, как зверски убили фашисты ее младшую сестренку и деда. Или то, как часто, будучи ребенком, она была на волосок от смерти, помогая партизанам.

Ада Чернащенко, участник Великой Отечественной войны:

Дома привязали мне автомат к телу, одели длинное платье. Начали переходить речку и я посреди речки споткнулась и упала. Меня положили, я рыдала до ужаса. Подошел брат и спросил, чего я сопли распустила. Сказал, чтобы я вставала, потому что надо.

Эти истории она сегодня часто рассказывает молодым. Несмотря на свои 84, Ада Алексеевна активно встречается со школьниками, чтобы рассказать, как было все на самом деле.

А еще, получив заветный конверт с деньгами, женщина признается: материальная помощь – это, конечно, приятно, но куда важнее вот такие теплые встречи. И то, что о ветеранах сегодня помнят.