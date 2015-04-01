Лилия Ананич провела прием граждан в агрогородке Ждановичи: какие вопросы волновали жителей?

Новости Беларуси. Собственный детский телеканал, больше отечественной литературы в библиотеках и подготовка к 70-летию Великой Победы. Со своими предложениями и проблемами к министру информации 1 апреля обратились десятки жителей агрогородка Ждановичи, что в окрестностях Минска. Лилия Ананич провела выездной прием граждан. Общение длилось свыше двух часов. Часть проблем решили прямо на месте.

У них за плечами – многочисленные конкурсы. Как и у Вероники. Девушка оттачивает ораторское мастерство с пятого класса. Дипломант республиканского и районного масштаба еще и завсегдатай местной библиотеки.

Вероника Мантивода, ученица ГУО «Ждановичская средняя школа»:

Мне нравится не только писать, но и читаю я различную литературу, хожу в библиотеку. На встрече с министром тоже неоднократно затрагивали тему о печатных изданиях.

Ассортимент здесь обновляется ежегодно. 20% фонда – литература социально значимая. В 2014 году таких книг сюда поступило около 90.

Пока школьники семимильными шагами идут к своей мечте, в Ждановичской сельской библиотеке впору получать соцально значимую литературу и ускоряться с интернетом. Инициативу местных жителей поддержала и министр информации Беларуси Лилия Ананич.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

В условиях поддержки государства издания социально значимой литературы мы должны максимально содействовать тому, чтобы социально значимая книга присутствовала в библиотеках.

Светлана Раевская, библиотекарь Ждановичской сельской библиотеки:

Литература самого разного рода: это и детская литература, и краеведческая, конечно же, в первую очередь, и литература, посвященная Великой Отечественной войне.

Многодетные мамы были в числе тех, кто пришел в Ждановичский сельисполком на встречу с министром информации. По-женски поговорили не только не только о житейском, но и развитии детей.

Прозвучало пожелание создать белорусский телеканал для самых маленьких.

Ирина Мирончик, многодетная мама:

Я пришла задать вопрос по поводу того, чтобы больше показывалось детских каналов.

Жителей минского района волнует вопрос и благоустройства. Накануне празднования 70-летия Победы в Тарасово пообещали построить новые детские спортплощадки и парк с мемориалом. Там посадят символичные 70 деревьев.

Алла Дубко, председатель Ждановичского сельского исполнительного комитета:

Силами и средствами жителей построены коммуникации, построены дороги, тротуары. Естественно, сейчас хотелось бы обустроить как положено места отдыха.

Некоторые ситуации потребовали более детального изучения и разбирательства. Однако за два часа общения чиновника с местными жителями более десятка вопросов решили на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.