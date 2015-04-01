Сендайский сквер в Минске. Знают ли горожане, где он находится и почему так называется?

Минск – город многочисленных парков, скверов, алей и бульваров. Прогулки по набережной Свислочи, выходные в Центральном детском парке имени Горького. Встречи на бульваре по улице Ленина и отдых в тени старых деревьев Михайловского сквера.
В 2002 году в городе на один сквер стало больше. А у минчан появилось новое место отдыха – Сендайский сквер.
Знают ли прохожие, где он находится?
Минчане:
Не знаю.
Нет, точно.
Не знаем.
Предположим, я, наверное, знаю, где он находится. Не доезжая до остановки площади Мясникова. Правильно?
По-моему, где-то внизу, на Мясникова.
На Мясникова.
Сендайский сквер недалеко отсюда находится.
Где театр музкомедии.
Сендайский сквер – за театром музкомедии.
Маленький и уютный Сендайский сквер расположился между улицами Мясникова и Немигой, возле «Белорусского государственного музыкального театра».
Хотя парковая территория совсем небольшая, здесь есть на что посмотреть.
В сквере установлена бронзовая композиция «Батлейка», которая собрала всех традиционных персонажей старинного театра. А в виде декоративных масок здесь выполнен фасад.
В Сендайском сквере есть и уникальный бамбуковый мостик. Поинтересуемся у минчан, почему сквер получил такое название?
Минчане:
Вы знаете, затрудняюсь сказать.
Сендайский сквер? Что-то знакомое, но я точно не знаю.
Назван он явно в честь китайского какого-то деятеля.
Сендай – это город-побратим, насколько я знаю, Минска.
Он называется в честь японского города-побратима Сендая. Я там бывал.
Сквер назван в честь японского Сендая – города-побратима нашей столицы. В 2009 году исполнилось 35 лет с момента установления дружеских связей.
В юбилейный год в Сендайском сквере были посажены многочисленные образцы японской флоры. И установлены часы, которые одновременно показывают минское и сендайское время, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Гуляйте по городу чаще, знакомьтесь с новыми местами и узнавайте их историю.