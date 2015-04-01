Сендайский сквер в Минске. Знают ли горожане, где он находится и почему так называется?

Минск – город многочисленных парков, скверов, алей и бульваров. Прогулки по набережной Свислочи, выходные в Центральном детском парке имени Горького. Встречи на бульваре по улице Ленина и отдых в тени старых деревьев Михайловского сквера.

В 2002 году в городе на один сквер стало больше. А у минчан появилось новое место отдыха – Сендайский сквер.

Знают ли прохожие, где он находится?

Минчане:

Не знаю.

Нет, точно.

Не знаем.

Предположим, я, наверное, знаю, где он находится. Не доезжая до остановки площади Мясникова. Правильно?

По-моему, где-то внизу, на Мясникова.

На Мясникова.

Сендайский сквер недалеко отсюда находится.

Где театр музкомедии.

Сендайский сквер – за театром музкомедии.

Маленький и уютный Сендайский сквер расположился между улицами Мясникова и Немигой, возле «Белорусского государственного музыкального театра».

Хотя парковая территория совсем небольшая, здесь есть на что посмотреть.

В сквере установлена бронзовая композиция «Батлейка», которая собрала всех традиционных персонажей старинного театра. А в виде декоративных масок здесь выполнен фасад.

В Сендайском сквере есть и уникальный бамбуковый мостик. Поинтересуемся у минчан, почему сквер получил такое название?

Минчане:

Вы знаете, затрудняюсь сказать.

Сендайский сквер? Что-то знакомое, но я точно не знаю.

Назван он явно в честь китайского какого-то деятеля.

Сендай – это город-побратим, насколько я знаю, Минска.

Он называется в честь японского города-побратима Сендая. Я там бывал.

Сквер назван в честь японского Сендая – города-побратима нашей столицы. В 2009 году исполнилось 35 лет с момента установления дружеских связей.

В юбилейный год в Сендайском сквере были посажены многочисленные образцы японской флоры. И установлены часы, которые одновременно показывают минское и сендайское время, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Гуляйте по городу чаще, знакомьтесь с новыми местами и узнавайте их историю.