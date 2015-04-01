Из-за ужасного состояния дороги станция «Румино» в сезон дождей оказывается отрезанной от мира

Новости Беларуси. Железнодорожная станция «Румино», что под Оршей, в сезон дождей оказывается фактически отрезанной от мира. Так вышло, что с одной стороны подъездной путь проходит через поле местного фермера, который периодически вспахивает свою землю. С другой – разбитая транспортом колея.

Алексей Кузьмин живет аккурат возле железной дороги. Потому и все изменения на этом участке от агрогородка Бабиничи до станции «Румино» происходят у него на глазах.

Алексей Кузьмин, житель агрогородка Бабиничи:

Случилось это в прошлом году, когда заболел лес и все повырезали. Вообще непонятно, кто тут приезжает: и из лесхоза, и не из лесхоза. Непонятно, как они тут бревна берут. В итоге получилось вот такое.

Крупногабаритные машины испортили дорогу так, что легковушка к железнодорожным путям, как это было раньше, не подъедет. Впрочем, дело не столько в машинах, сколько в людях.

Чтобы добраться до станции, местные жители сразу надевают резиновые сапоги или же переобуваются возле дерева. Те же, у кого нет такой нужной обуви, надевают на ноги полиэтиленовые пакеты.

Примерно в таком виде на станцию «Румино» из Бабинич идут и работники железной дороги, и пассажиры. Впрочем, последних здесь в сезон дождей практически нет. И это несмотря на то, что студентам из агрогородка до сельскохозяйственной академии в Горках Могилевской области отсюда добраться проще и дешевле.

Ольга Грук, начальник железнодорожной станции «Румино»:

Студенты не идут на нашу станцию, они едут до Орши, потом из Орши едут, допустим, в Погодино, в академию. И тоже самое из академии: они едут до Орши и потом автобусом приезжают. Потому что от нас идти очень сложно.

Получается, проезд до Горок тем же студентам обходится дороже раза в четыре и занимает куда больше времени. Как уверяют местные жители и работники станции, они неоднократно обращались в сельисполком. Устно. Руководство даже выезжало на место. Однако в присутствии съемочной группы СТВ сообщили, что слышат о проблеме впервые.

Марина Матвеева, председатель Бабиничского сельского исполнительного комитета:

По этому участку дороги, подъездная дорога к станции «Румино», в 2014 году люди не обращались. Проблема появилась именно сейчас, потому что сырые погодные условия.

Между тем, проблеме, сетуют люди, уже не первый год. И решать ее на местном уровне чиновники не торопятся. В Оршанском же райисполкоме о ситуации узнали лишь от нас.

Александр Пальвинский, исполняющий обязанности заместителя председателя Оршанского райисполкома по вопросам ЖКХ и строительства:

Если эта проблема поднята, мы, конечно же, обратим на нее внимание и будем изыскивать средства, чтобы устроить там нормальное сообщение транспортное, между этими двумя пунктами.

А пока, по крайне мере в нынешнем сезоне дождей, у пассажиров есть только два варианта: раскошелиться на резиновые сапоги или сменить железнодорожный транспорт на автомобильный. В обоих случаях лишние траты неизбежны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.