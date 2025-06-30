Литва создала на границе с Беларусью и Россией 27 инженерных парков для сдерживания угроз

Вдоль пограничной линии выросли бетонные стены, металлические барьеры, элементы противотанковой защиты, а также колючая проволока и морские контейнеры. Литовские военные назвали это комплексом мер по укреплению нацбезопасности и сдерживанию возможных угроз с Востока. Однако наблюдатели отмечают, что такие меры лишь нагнетают напряженность в регионе и не способствуют налаживанию добрососедских отношений. Напомним, что ко всему этому в рамках новой оборонной миссии НАТО – страны Прибалтики планируют оборудовать минное поле из тысяч снарядов на границе с Россией и Беларусью. Такое решение было принято после выхода Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.