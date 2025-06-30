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Литва создала на границе с Беларусью и Россией 27 инженерных парков для сдерживания угроз

30 июня 2025 11:02
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Очередная бесполезная демонстрация силы, призванная успокоить союзников по НАТО и получить дополнительные финансовые бонусы. На границе с Беларусью и Россией Литва завершила создание 27 инженерных парков, предназначенных для ограничения мобильности противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва создала на границе с Беларусью и Россией 27 инженерных парков для сдерживания угроз -2

Вдоль пограничной линии выросли бетонные стены, металлические барьеры, элементы противотанковой защиты, а также колючая проволока и морские контейнеры. Литовские военные назвали это комплексом мер по укреплению нацбезопасности и сдерживанию возможных угроз с Востока. Однако наблюдатели отмечают, что такие меры лишь нагнетают напряженность в регионе и не способствуют налаживанию добрососедских отношений. Напомним, что ко всему этому в рамках новой оборонной миссии НАТО – страны Прибалтики планируют оборудовать минное поле из тысяч снарядов на границе с Россией и Беларусью. Такое решение было принято после выхода Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

# Латвия # Беларусь-Латвия # Россия # Государственная граница Беларуси

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