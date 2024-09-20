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В МИД открылась выставка к 100-летию со дня рождения Гуриновича

20 сентября 2024 17:47
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Весь жизненный путь: от партизанской шинели до дипломатического смокинга. В МИД открылась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося дипломата Анатолия Гуриновича – министра иностранных дел БССР. Этот пост он занимал более 20 лет и укрепил авторитет белорусской дипломатии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МИД открылась выставка к 100-летию со дня рождения Гуриновича-2

Жизненный и профессиональный путь Анатолия Гуриновича можно проследить по выставленным архивным документам. В экспозиции их несколько десятков. На торжественной церемонии открытия выступил нынешний глава внешнеполитического ведомства, подчеркнув преданность делу Анатолия Гуриновича и его тонкому пониманию ценности мира. Экс-министр БССР прошел Великую Отечественную войну.

В МИД открылась выставка к 100-летию со дня рождения Гуриновича-4

Анна Гуринович:
Для меня это очень родной и близкий человек. Теплый, добрый, ласковый, внимательный. Дедушка. Политический деятель невероятного уровня. Мне кажется, что это профессиональная его карьера наложила какой-то тоже отпечаток, потому что он выслушает все, что расскажешь. Неважно, это детские какие-то шутки или что-то серьезное, потому что мы подросли и уже обсуждали какие-то темы повзрослее, но он всегда слушал с интересом. Говорил мало и говорил мысль из слова. Ничего просто впустую не бросалось.

В МИД открылась выставка к 100-летию со дня рождения Гуриновича-6

Анатолия Гуриновича называют эпохальной фигурой в белорусской дипломатии. С уважением к нему относились не только в нашей стране, но и коллеги во всем мире.

# Выставка

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