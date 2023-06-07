«Связь поколений». Почему каждому белорусу стоит побывать в Брестской крепости?
Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть ли какие-то героические истории наших предков, которые лично вас тронули до глубины души, и вы решили, что будете в таком классе?
Иван Шунтов, учащийся класса военно-патриотической направленности:
Много, все за раз не перечислить.
Алеся Лакина:
Одну какую-нибудь.
Иван Шунтов:
Сейчас могу вспомнить Брестскую крепость, историю обороны Брестской крепости. Мы относительно недавно были в Бресте на экскурсии. Разумеется, одно из мест, которое мы обязаны были посетить, – это Брестская крепость. Посетили мы его, к сожалению, мельком. Как я считаю, можно было бы экскурсию такого масштаба сделать и подольше. Но все равно нам удалось там побывать – мне и моим одноклассникам, другим учащимся нашей школы. Посмотреть на экспонаты и просто побродить по этому месту. Скажу вам честно, все-таки есть какая-то энергетика необычная.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Иван, я вас целиком и полностью поддержу. Потому что, когда я был в свое время в Бресте, бродя по этим местам, что-то внутри начинает происходить. Даже не описать словами – такая атмосфера.
Иван Шунтов:
Я вам больше скажу, мне абсолютно не стыдно за эту историю. Когда я побродил около 15 минут по крепости – без экскурсовода, без кого бы то ни было, сам – я расплакался. Вот такая история. Я даже сам сразу этого не понял. То есть все-таки есть какая-то связь поколений, что-то заставило меня.
Михаил Свито:
Воображение начинает играть, картинки перед глазами.
Иван Шунтов:
Да.
«Мнение народа». Что белорусы считают патриотическим воспитанием – подробнее здесь.