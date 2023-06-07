«Связь поколений». Почему каждому белорусу стоит побывать в Брестской крепости?

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть ли какие-то героические истории наших предков, которые лично вас тронули до глубины души, и вы решили, что будете в таком классе?

Иван Шунтов, учащийся класса военно-патриотической направленности:

Много, все за раз не перечислить. Алеся Лакина:

Одну какую-нибудь. Иван Шунтов:

Сейчас могу вспомнить Брестскую крепость, историю обороны Брестской крепости. Мы относительно недавно были в Бресте на экскурсии. Разумеется, одно из мест, которое мы обязаны были посетить, – это Брестская крепость. Посетили мы его, к сожалению, мельком. Как я считаю, можно было бы экскурсию такого масштаба сделать и подольше. Но все равно нам удалось там побывать – мне и моим одноклассникам, другим учащимся нашей школы. Посмотреть на экспонаты и просто побродить по этому месту. Скажу вам честно, все-таки есть какая-то энергетика необычная.