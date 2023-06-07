Прямой эфир

«Связь поколений». Почему каждому белорусу стоит побывать в Брестской крепости?

07 июня 2023 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть ли какие-то героические истории наших предков, которые лично вас тронули до глубины души, и вы решили, что будете в таком классе?

«Связь поколений». Почему каждому белорусу стоит побывать в Брестской крепости?-1

Иван Шунтов, учащийся класса военно-патриотической направленности:
Много, все за раз не перечислить.

Алеся Лакина:
Одну какую-нибудь.

Иван Шунтов:
Сейчас могу вспомнить Брестскую крепость, историю обороны Брестской крепости. Мы относительно недавно были в Бресте на экскурсии. Разумеется, одно из мест, которое мы обязаны были посетить, – это Брестская крепость. Посетили мы его, к сожалению, мельком. Как я считаю, можно было бы экскурсию такого масштаба сделать и подольше. Но все равно нам удалось там побывать – мне и моим одноклассникам, другим учащимся нашей школы. Посмотреть на экспонаты и просто побродить по этому месту. Скажу вам честно, все-таки есть какая-то энергетика необычная.

«Связь поколений». Почему каждому белорусу стоит побывать в Брестской крепости?-4

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Иван, я вас целиком и полностью поддержу. Потому что, когда я был в свое время в Бресте, бродя по этим местам, что-то внутри начинает происходить. Даже не описать словами – такая атмосфера.

Иван Шунтов:
Я вам больше скажу, мне абсолютно не стыдно за эту историю. Когда я побродил около 15 минут по крепости – без экскурсовода, без кого бы то ни было, сам – я расплакался. Вот такая история. Я даже сам сразу этого не понял. То есть все-таки есть какая-то связь поколений, что-то заставило меня.

Михаил Свито:
Воображение начинает играть, картинки перед глазами.

Иван Шунтов:
Да.

«Мнение народа». Что белорусы считают патриотическим воспитанием – подробнее здесь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мнение народа». Что белорусы считают патриотическим воспитанием?
07 июня 2023 18:45

«Мнение народа». Что белорусы считают патриотическим воспитанием?

TikTok – прямой путь к деградации? Узнали аргументы за и против
07 июня 2023 17:53

TikTok – прямой путь к деградации? Узнали аргументы за и против

«Белорусские TikTok, Facebook». Пользовались бы отечественные соцсети популярностью?
07 июня 2023 17:51

«Белорусские TikTok, Facebook». Пользовались бы отечественные соцсети популярностью?