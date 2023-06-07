«Мнение народа». Что белорусы считают патриотическим воспитанием?

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Один интересный факт: по данным соцопроса, уровень патриотизма в Беларуси остается на очень высоком уровне. В течение последних 22 лет доля патриотически настроенных граждан была не ниже 80 %.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Еще немного цифр. При определении самого понятия патриотического воспитания половина опрошенных белорусов согласилась с формулировкой: это воспитание любви и уважения к Родине, гордости за нее. Далее места распределились с небольшой разницей: приобщение к истории и традициям страны – 15 %, воспитание любви к семье и уважения к старшим – 12 % и труд и деятельность на благо Родины – 11 %.

Михаил Свито:

Я хочу озвучить мнение народа, полученное в результате соцопроса. Так вот, у белорусов спросили, кто, а главное, где должен воспитывать настоящих патриотов. Им было предложено выбрать несколько вариантов, и вот что из этого получилось. На первые три места поставили семью – 56 %, школу – 36 % и армию – 31 %. Вторую тройку заняли СМИ – 16 %, литература – 13 % и церковь – 9 %.