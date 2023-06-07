«Это был мой осознанный выбор». Школьник рассказал, почему пошёл учиться в военно-патриотический класс

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Почему вы выбрали такие классы, не решили учиться в обычном?

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Иван Шунтов, учащийся класса военно-патриотической направленности:

Нам дали выбор, и мы выбор сделали. В отличие от иллюзии выбора, которую иногда пытаются продать, что, мол, тебе навязывают, у тебя ведь есть свое мнение.

Алеся Лакина:

Как вы к этому пришли? Пришли как-то вас агитировать, зазывать куда-то? Как вы об этом узнали вообще?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Может быть, родители посоветовали?

Иван Шунтов:

Не пришлось. Мне кажется, если бы это была банальная агитация, то вряд ли это на кого-то сработало бы серьезно. Это был мой осознанный выбор, который я сделал. Потому что я уже был и так воспитан в патриотическом направлении, как и мои одноклассники, которые пошли со мной в военно-патриотический класс. То есть это было просто продолжение.

Михаил Свито:

Тимофей, расскажите, как проходит ваш учебный день? Что интересного, чем занимаетесь?