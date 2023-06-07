«Это был мой осознанный выбор». Школьник рассказал, почему пошёл учиться в военно-патриотический класс

Во всем мире и у нас, в Беларуси, происходят глубочайшие изменения в жизни общества. Одним из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится тема патриотического воспитания. О том, почему возникает потребность вернуться к лучшим традициям нашего народа, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Почему вы выбрали такие классы, не решили учиться в обычном?
Иван Шунтов, учащийся класса военно-патриотической направленности:
Нам дали выбор, и мы выбор сделали. В отличие от иллюзии выбора, которую иногда пытаются продать, что, мол, тебе навязывают, у тебя ведь есть свое мнение.
Алеся Лакина:
Как вы к этому пришли? Пришли как-то вас агитировать, зазывать куда-то? Как вы об этом узнали вообще?
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Может быть, родители посоветовали?
Иван Шунтов:
Не пришлось. Мне кажется, если бы это была банальная агитация, то вряд ли это на кого-то сработало бы серьезно. Это был мой осознанный выбор, который я сделал. Потому что я уже был и так воспитан в патриотическом направлении, как и мои одноклассники, которые пошли со мной в военно-патриотический класс. То есть это было просто продолжение.
Михаил Свито:
Тимофей, расскажите, как проходит ваш учебный день? Что интересного, чем занимаетесь?
Тимофей Михайлов, учащийся класса военно-патриотической направленности:
Мы иногда ходим в музеи.
Михаил Свито:
В музеи все ходят. С музея все начинается.
Тимофей Михайлов:
Там мы больше всего узнаем, этим самым расширяя свой кругозор и узнавая что-то новое.
Михаил Свито:
Тимофей, скажите, в дальнейшем вы думаете связать свою жизнь с армией, стать настоящим мужчиной?
Тимофей Михайлов:
Я еще об этом не задумывался.