Беларусь опережает 150 государств по рождаемости. Воспитание эталонной семьи обсудили в Софийском соборе

Новости Беларуси. Вопросам демографии в нашей стране уделяется особое внимание, как и укреплению института семьи в целом. «Разговор о важном: счастливая семья – сильное государство» состоялся сегодня, 13 октября, в Софийском соборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Совместную инициативу Совета Республики и Белорусской православной церкви реализуют впервые. Парламентарии, представители духовенства, министерств, семейные династии собрались, чтобы поговорить о традиционных ценностях, материнстве и детстве, ответственном отцовстве, мерах по предупреждению домашнего насилия. Об истоках духовности и связи поколений – в материале Екатерины Капылович.

– Мамочка, папочка, я вас люблю! Приезжайте поскорее!

– Приедем, зайка, еще и много-много тебе подарков всяких привезем. Ромке и Арсюшке привет! Скоро приедем, любим вас! Финалисты конкурса «Семья года» – многодетные родители Александр и Инга Станкевичи – приехали на форум одни. Двое сыновей и дочка ждут их дома. Хотя, большую часть разговора в Софийском соборе посвятили детям, темы звучали отнюдь не детские. Как объединить усилия государства, общества, церкви и каждой белорусской семьи в борьбе за традиционные ценности и право на самобытность.

Александр Станкевич, многодетный отец:

Я думаю, что это очень важно, когда власть выходит просто к народу. И еще приятнее – когда она слышит, что предлагают на самом низком уровне. Я думаю, что нас услышат и не только наши семьи будут счастливыми, но и вся наша страна будет счастливой и сильной.

Приоритет государства – укрепление семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Во время обращения к народу и Парламенту Александр Лукашенко назвал справедливость, ответственность и заботу – главными постулатами социальной политики. В Беларуси модель классической семьи с двумя и более детьми культивируют глобально – на уровне основного закона страны.

Так, в статью обновленной Конституции внесены дополнения о том, что равноправные супруги, мужчина и женщина обязаны прививать культуру, уважение к законам, историческим и национальным традициям своей Родины. Об этом в том числе был «Разговор о важном» в Полоцке.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы должны сохранять семейные ценности, которые есть у нас – православие – у нас, у белорусов. Тогда когда мы ценим рождение детей, мы ценим и тех людей пожилого возраста, которые должны быть вместе и должны чувствовать поддержку своих родных и близких.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Обозначены добрые достижения, приоритеты, трудности, пути их преодоления. И вместе с тем звучали многие слова, которые вдохновляют.

В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, Беларусь занимает 25 место, опережая более 150 государств. Среди стран СНГ по этому показателю мы и вовсе первые. Закономерно, что при таком уровне комфорта и заботы, пары не боятся создавать многодетные семьи – в последнее время их количество выросло на 70 %. Да, над демографической ситуацией еще нужно работать, но с такой базой, которая есть в Беларуси, лишь вопрос времени, когда показатели рождаемости пойдут вверх.

Надежда Юрашевич, заместитель директора Научно-исследовательского института теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси:

Я считаю, что это было бы правильно, чтобы молодые люди, только создавшие семью ощущали, что государство понимает, что вот та опора, на которой оно будет держаться, развиваться. А это значит, что вне зависимости от того, что есть в этой семье дети или нет, были бы какие-то дополнительные стимулы и возможности для молодых людей. Представители министерств, духовенства и многодетные родители говорили действительно о важном. О том, как поднять престиж традиционной семьи, помочь детям не поддаться влиянию деструктивных течений и определить верный путь в жизни. И, конечно, о работе над собой, ведь настоящего патриота можно воспитать лишь на личном примере.

Павел Латкович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мудрость людская гласит так, что где родился, там и пригодился. Поэтому позвала родная земля, родной район города Докшицы, маленькую деревушку, где родились мои предки, где мы со своей семьей приехали туда. Пример того, как выразить свой патриотизм. Патриотизм к малой Родине и большой Родине. И вот это, наверное, такой способ, когда я ощущаю себя хозяином своей земли.