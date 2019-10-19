«Связь – это нерв армии». 100-летие отмечают 20 октября войска связи

У каждого рода войск есть свои годовые праздники. Чаще всего это дата его создания. Для каждого военного это событие важно, практически как собственный день рождения. А тем более, когда это круглая дата. В это воскресенье, 20 октября 100-летие отметят войска связи Вооружённых Сил Республики Беларусь. Рассказываем в программе «Специальный репортаж» о самой технологичной части нашей армии.

XX век вместе с революциями социальными одновременно принёс и технологическую. Максимально усложнил структуры всех армий мира. Соответственно, сложнее стали координация и управление. Поэтому 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета был сформирован отдельный род войск Красной Армии – войска связи. Уже к началу Великой Отечественной их численность составляет 5 процентов от общего состава Вооружённых Сил. Самое масштабное применение войск связи – в белорусской наступательной операции. Задействовали 28 тысяч радиостанций.

За время войны 339 воинов-связистов получили звание «Герой Советского Союза». 130 стали полными кавалерами Ордена Славы. Именно в годы войны и были сформированы многие соединения, которые и сегодня обеспечивают связь белорусской армии.

Олег Мищенко, начальник связи Вооруженных Сил – начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

За свою столетнюю историю войска связи прошли большой и славный путь. На мой взгляд, в наших вооружённых силах нам удалось сохранить всё то, хорошее, что осталось от белорусского военного округа. От прославленных наших соединений и воинских частей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, которые сформировались уже в послевоенный период. Которые на базе белорусского военного округа модернизировались, оснащались передовым вооружением и военной техникой. Кроме того, сохранённый научно-технический потенциал использовать эту основу и использовать уже в суверенной Беларуси свои собственные средства связи.

Андрей Дедух отдал войскам связи почти двадцать лет. Пошёл по стопам деда – героя войны, и отца. При нём в суверенной белорусской армии и зарождалось всё то, о чём мы рассказали в программе.

Андрей Дедух, подполковник в запасе:

Облик войск связи очень сильно изменился. Произошел огромный технический скачок в технике, которая сейчас поступает на вооружение в части связи. Войска связи превратились сейчас в высоко эффективные современные цифровые войска, которые обеспечивают Вооруженные Силы всеми видами связи, и на современной связи. То есть раньше нельзя, наверное, было представить, когда проводились первые учения в Российской Федерации, что можно разговаривать через радиостанцию 140 МБ, модернизированную на нашей базе, с полигона Ашулук с городом Осиповичи, как будто человек находится в соседней комнате. А династию связистов продолжает сын Сергей. Уже дослужился до капитана. И очень хорошо понял, что такое связь. И военная, и семейная.