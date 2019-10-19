Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?

Новости Беларуси. Новые лица в эфире телеканала СТВ. Узнаваемый, авторитетный, заслуженный. У программы «Неделя спорта» – новый ведущий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его имя руководство канала пока держит в секрете. Известно, что это яркий представитель белорусской спортивной элиты с внушительным багажом наград и достижений. При этом счастливый обладатель телегеничной внешности и отличной артикуляции.