Прямой эфир

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?

19 октября 2019 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые лица в эфире телеканала СТВ. Узнаваемый, авторитетный, заслуженный. У программы «Неделя спорта» – новый ведущий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?-1

Его имя руководство канала пока держит в секрете. Известно, что это яркий представитель белорусской спортивной элиты с внушительным багажом наград и достижений. При этом счастливый обладатель телегеничной внешности и отличной артикуляции.

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?-4

Имя назовут уже завтра. Как думаете, кто это будет? Голосуйте здесь.

Кто станет новым ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ?-7

# Проекты СТВ # общество # Кристина Момот # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны: период срочной военной службы в Беларуси будет включён в страховой трудовой стаж
19 октября 2019 12:48

Минобороны: период срочной военной службы в Беларуси будет включён в страховой трудовой стаж

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге
19 октября 2019 12:37

В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге

Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете
19 октября 2019 12:14

Белстат: более 2 млн человек прошли перепись в интернете