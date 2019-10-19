«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии

Факультет связи Военной академии – единственный, где обучаются курсанты не только для армии. Рассказываем в программе «Специальный репортаж», как профессия связиста применяется в гражданстве.

Специалист, владеющий техникой связи, легко найдёт дорогу в IT и сферу телекоммуникаций. А сейчас это наиболее оплачиваемые и востребованные места. Поэтому и конкурс на факультет связи – один из самых больших.