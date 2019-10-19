«Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу». Чему учат на факультете связи Военной академии
Факультет связи Военной академии – единственный, где обучаются курсанты не только для армии. Рассказываем в программе «Специальный репортаж», как профессия связиста применяется в гражданстве.
Специалист, владеющий техникой связи, легко найдёт дорогу в IT и сферу телекоммуникаций. А сейчас это наиболее оплачиваемые и востребованные места. Поэтому и конкурс на факультет связи – один из самых больших.
Владислав Щигельский, курсант Военной академии Республики Беларусь:
Мечта стать офицером у меня поселилась еще с детства, с рассказов моего деда. Он был, так же как и я, связистом. И это меня вдохновило поступить в Военную академию, именно на факультет связи. Факультет связи я считаю самым престижным в Военной академии, так как я сразу получаю две специальности. Это инженер и специалист по управлению. И смогу продолжить свою жизнь, как в военной среде, так и в гражданской.
И кстати, у военного связиста – не только мужское лицо.
Анастасия Ненартович, курсант Военной академии Республики Беларусь:
На самом деле я хотела поступить в Военную академию еще с детства. Хотела поступить именно на связь, потому что она везде нужна – постоянно нужно с кем-то связываться, с кем-то общаться.
Виктор Шахрай, старший преподаватель кафедры связи Военной Академии Республики Беларусь:
Нынешняя связь, прежде всего, сегодня шагает в ногу со временем. Это цифровые системы передачи. Да, мы рассказывали о больших узлах, о больших аппаратных, принцип связи в некоторых системах связи тогда обеспечивался: «Один канал – один Урал», если можно так сказать. Что касается современных технологий, вместо 40 машин – одна аппаратная может их заменить, обеспечив цифровую систему передачи и все необходимые связи.
Анастасия Ненартович:
Была на параде в детстве в Минске, и поняла, что тоже хочу.
Но не только компьютерная мышь или антенна является оружием связиста. Готовы они к любой ситуации.
Александр Пилюшко, начальник кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления Военной академии Республики Беларусь:
Наши выпускники получают еще достойные знания в сугубо военной сфере. То есть это подготовленные профессионалы, готовые выполнять реальные задачи. То есть в стенах Академии уделяется время не только обычному базовому гражданскому образованию, но и еще таким вопросам, как строевая подготовка, общие воинские уставы, огневая подготовка. И ряд других военных дисциплин, которые позволяют подготовить не просто инженера, а настоящего мужчину, военного, защитника родины.