Об обострении паводковой ситуации МЧС будет оповещать жителей при помощи смс-рассылки

Новости Беларуси. В Гомельской области резко обострилась паводковая ситуация. Причина тому - выпавший на выходных снег и плюсовая температура днем. По прогнозам синоптиков, избежать разлива рек в этом году не удастся. Причем, уровень подъема воды предполагается максимальным. Так, на Припяти за сутки он вырос почти на тридцать сантиметров. В зоне подтопления — десятки подворий и дачных участков, а также дороги.

Непростая ситуация и на других крупнейших белорусских водных артериях: Западной Двине, Немане, Березине, Днепре и Соже. Сейчас в наиболее опасных местах дежурят бригады специалистов.

К слову, сообщить о приближающейся угрозе спасатели теперь могут и посредством SMS - рассылки. Новый метод оповещения в МЧС уже опробовали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Конечно же, в перспективе, если эта система покажет свою надежность и будет работать эффективно, ее можно будет задействовать в том числе и во время паводковой ситуации. Такое мы провели впервые, и сейчас технические специалисты изучают результаты. Мы смотрим, какому количеству абонентов доставлены сообщения, насколько эта нагрузка повлияла и повлияла ли на работу сети. В дальнейшем будут сделаны выводы о возможности такой смс-рассылки в случае необходимости по всей территории Республики Беларусь.