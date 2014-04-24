Свято-Духов кафедральный собор в Минске. Знают ли горожане, когда был возведен этот храм и что в нем находилось в советское время?

Вера и надежда, любовь и духовность – 20 апреля минчане отмечали самый главный праздник – Пасху. Этот день традиционно встречают всей семьей в теплой домашней обстановке. И, конечно же, верующие устремляются в церкви и храмы.

Расположенный в историческом центре нашей столицы, этот белоснежный храм является главным в Минской епархии Белорусской православной церкви. Давайте узнаем у минчан, как он называется?

Минчане:

Это костел Святого Духа.

Свято-Духов собор.

Святопавловский собор.

Петра и Павла.

Не могу сразу сказать.

Свято-Духов кафедральный собор.

Центральный собор.

Свято-Духов кафедральный собор – один из наиболее интересных памятников Минска старого. Это здание является свидетелем не одного десятка исторических событий и эпох.

В иконостасе храма – ряд икон, но духовной жемчужиной является, пожалуй, чудотворная икона Божьей Матери. По легенде, образ явился на берег Свислочи в 1500 году. Узнаем, в каком году был возведен храм?

Минчане:

Этого я не знаю.

Первый камень был заложен в XVIII веке. В каком году, не помню, но, вроде, в XVIII веке.

Не знаю.

По-моему, этот собор был построен в XVII или XVIII веке.

В XVI веке.

Я думаю, XVII-XVIII века.

Свято-Духов кафедральный собор был заложен в 1633 году, а достроен лишь в XVIII столетии. Первоначально здание было возведено как католический женский монастырь бернардинок.

В 1860 году собор был освящен в честь Святых Кирилла и Мефодия и передан православной церкви, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Но в 1918 году его закрыли, затем были прекращены и богослужения. Они возобновились лишь в 1943 году. Что же было в храме в советское время?

Минчане:

Скорее всего, склад какой-то или концертный зал. Что-то в этом роде.

И бар здесь был. Все, что можно было и нельзя, как говорится.

В советское время здесь был спортзал для пожарников. Рядом, возможно, находилась тюрьма.

Архив.

На месте этого собора раньше, в советское время, находился архив

После закрытия монастыря новая власть распорядилась устроить здесь спортзал для пожарных. Затем на месте храма был архив.

Также существуют версии, что часть храма служила пересыльной тюрьмой для раскулаченных крестьян. А вместо крестов на куполах были водружены красные флаги.

С 1961 года храм стал собором, получив статус главного храма Беларуси. И сегодня памятные и светлые события отмечаются в соборе торжественными богослужениями.