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Профсоюзному движению Беларуси — 110 лет

24 апреля 2014 06:50
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Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси — 110 лет. С этой датой соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Сегодня ФПБ бережно хранит и укрепляет традиции славных трудовых подвигов, объединяя в своих рядах более четырех миллионов человек. Она является реальной силой, способной бороться за интересы трудящихся и быть верным соратником государства в разрешении социальных и экономических проблем.

# общество # Работа в Беларуси

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