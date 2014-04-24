Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси — 110 лет. С этой датой соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня ФПБ бережно хранит и укрепляет традиции славных трудовых подвигов, объединяя в своих рядах более четырех миллионов человек. Она является реальной силой, способной бороться за интересы трудящихся и быть верным соратником государства в разрешении социальных и экономических проблем.