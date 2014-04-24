51-летняя Джоди Фостер, мать двоих детей, обладательница двух «Оскаров», сыграла свадьбу с подругой

Новости США. 51-летняя Джоди Фостер, обладательница двух премий «Оскар» за роли в фильмах «Обвиняемые» и «Молчание ягнят», вступила в брак со своей подругой, фотографом Александрой Хедисон.

Александра – известный фотограф. Ее работы выставлялись в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Кроме того, она снялась в нескольких фильмах.

Торжественная церемония состоялась в минувшие выходные. Правда, где прошло бракосочетание, не сообщается.

Джоди Фостер всегда считала, что «нормальность – вовсе не то, к чему надо стремиться, это то, от чего надо бежать со всех ног».

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации голливудская актриса Джоди Фостер объявила на вручении премии «Золотой глобус», когда получала приз имени режиссера Сессиля Де Милля за заслуги в кино.

Актрису несколько лет преследовали сплетни, а папарацци просто не давали проходу.

Вот Джоди и решила напрямую заявить о своей склонности к однополой любви.

Тогда же она отметила, что очень тоскует по спокойной жизни: когда можно было спокойно передвигаться, не боясь, что за каждый шаг отлеживают назойливые папарацци.

Джоди Фостер, актриса:

Личное пространство. Когда-нибудь в будущем люди оглянутся назад и вспомнят, как прекрасно это было.

Напомним, у Фостер двое сыновей – Чарльз и Кит.

Почти 20 лет Джоди состояла в отношениях с продюсером Сидни Бернард.

Джоди Фостер в фильме «Обратный след». Смотрите видео!