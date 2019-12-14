«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии
Новости Беларуси. Кто без проблем пересек белорусскую границу, так это загадочный иностранец Яша, который тут же привлек внимание пользователей соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже несколько дней весь байнет обсуждает его ярко-желтый болид. Необычный транспорт успели заметить в Бресте, Пинске, Слуцке и Дрогичине. Водитель «желтого банана», как его окрестили в интернете, добрался до столицы, и с ним встретилась наша съемочная группа.
Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт
Оригинальным путешественником оказался программист из Германии, а необычным средством передвижения – веломобиль. Почему из всех направлений он выбрал именно Беларусь? Подробности велотрипа в интервью Яны Шипко.
Ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но совсем не рассчитывал на то, что попаду на ТВ
Яна Шипко, корреспондент:
Наконец-то я вижу это чудо техники своими глазами. Было так много фотографий в интернете. Ты сам был удивлен такому большому интересу к тебе в Беларуси?
Яша Бойтлер, путешественник (Германия):
Реакция ошеломляющая. Такого еще не встречал. Хотя обычно, когда едешь через незнакомую местность, внимания много. Типа: «О-о-о, а что это?» Или: «Что за сумасшедший едет на «желтом банане»?» Для большинства на этом тема иссякает. Особенно в Германии, где есть подобные веломобили. И я, конечно, ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но совсем не рассчитывал на то, что буду вот так давать интервью и попаду на ТВ!
Яна Шипко:
Оказывается, это довольно популярное транспортное средство в мире. И все-таки многие действительно не представляют, что это и как с его помощью передвигаться.
По сути велосипед. Ложишься внутрь, практически как дома на диване
Яша Бойтлер:
По сути велосипед. Ложишься внутрь, практически как дома на диване, и крутишь педали.
Яна Шипко:
То есть это так называемый «мускулоход»?
Яша Бойтлер:
Точно! Исключительно за счет силы мускулов.
Яна Шипко:
Тяжело им долго управлять?
Яша Бойтлер:
Непривычно. Если на велосипеде я еду 25 км/ч, то с ним 40-50 км/ч. Может и до 100 км/ч разогнаться, особенно с горочки. То есть получается быстрее при аналогичных энергозатратах, удобно на большие расстояния.
Беларусь именно для велосипедистов-путешественников из Германии пока что белое пятно на карте, им проще ее объехать
Яна Шипко:
Собственно, почему ты решил приехать именно в Беларусь?
Яша Бойтлер:
Беларусь интересует меня уже давно. В целом страны Восточной Европы для меня нечто неопознанное, так что это своего рода приключение. А Беларусь именно для велосипедистов-путешественников из Германии пока что белое пятно на карте, им проще ее объехать. Нужна виза, не во всех пунктах пропуска можно пересекать границу на велосипеде. И это потребовало гораздо больше планирования, чем если бы я поехал в Украину, например, или в Литву. Но я решил все же познакомиться с вашей страной и приехать сюда в отпуске.
Яна Шипко:
Ты уже проехал через Брест, Пинск, Слуцк. Что больше всего впечатлило по пути?
Яша Бойтлер:
Леса! Когда я ехал из Бреста мимо гигантских полей, где на горизонте за ними виднеются деревья, или когда часами едешь по второстепенным дорогам через леса. Это впечатляет.
Первым делом заказал традиционный завтрак с драниками в брестском отеле
Яна Шипко:
Итак, природа. Что еще?
Яша Бойтлер:
Красивые города. Конечно, хотел попробовать местную кухню. Первым делом заказал традиционный завтрак с драниками в брестском отеле.
Яна Шипко:
В своем Twitter ты написал, что чувствуешь себя здесь как инопланетянин. Почему?
Яша Бойтлер:
Из-за реакции! Для меня непривычно долго ехать, и повсюду меня фотографируют, все узнают.
Яна Шипко:
Не опасно ездить по обычным дорогам?
Яша Бойтлер:
Совсем нет.
Мы мирно пообщались с госавтоинспектором, он еще сделал фото. Очень увлекательная встреча
Яна Шипко:
В Дрогичине ты пообщался с нашим госавтоинспектором. Почему вообще он тебя остановил: ты ехал слишком быстро или ему было слишком любопытно, что за транспортное средство такое?
Яша Бойтлер:
Во-первых, он был очень-очень дружелюбным. Как, впрочем, и все сотрудники в форме, будь то пограничники или милиционеры, которых я здесь встречал. Я же понимаю всего несколько слов по-русски. Машина ГАИ с синим маячком развернулась, и я понял, что из-за меня. Он мне объяснил, что в Беларуси велосипедисты должны ездить по тотуару или по велодорожкам. Но на веломобиле это проблематично. Тогда он разрешил мне ехать в правой полосе у тротуара. И мы мирно пообщались, он еще сделал фото. Очень увлекательная встреча. Слышал, что многие дискутировали, что же такое он мне сказал. Но он был очень приятным в общении.
Видел много прекрасных дорог, где комфортно ехать
Яна Шипко:
Говорят, в Германии лучшие автобаны. А что скажешь о наших дорогах?
Яша Бойтлер:
Во-первых, я рад, что вообще разрешено ехать на велосипеде по белорусским трассам. Видел много прекрасных дорог, где комфортно ехать. На некоторых участках похуже. Но точно так же и в Германии.
Хочу посетить Гродно и Лиду
Яна Шипко:
Как опишешь Беларусь в нескольких словах после возвращения?
Яша Бойтлер:
Если коротко, то просто великолепно. Культурные люди, красивые пейзажи и города. Я бы порекомендовал туристам для посещения. Хочу посетить Гродно и Лиду, а дальше возвращаться домой через Польшу. И обязательно еще приехать в Беларусь.