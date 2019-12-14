«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Новости Беларуси. Кто без проблем пересек белорусскую границу, так это загадочный иностранец Яша, который тут же привлек внимание пользователей соцсетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже несколько дней весь байнет обсуждает его ярко-желтый болид. Необычный транспорт успели заметить в Бресте, Пинске, Слуцке и Дрогичине. Водитель «желтого банана», как его окрестили в интернете, добрался до столицы, и с ним встретилась наша съемочная группа. Немец на «жёлтом банане» прославился в Беларуси. Рассказываем про мужчину и его транспорт

Оригинальным путешественником оказался программист из Германии, а необычным средством передвижения – веломобиль. Почему из всех направлений он выбрал именно Беларусь? Подробности велотрипа в интервью Яны Шипко. Ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но совсем не рассчитывал на то, что попаду на ТВ Яна Шипко, корреспондент:

Наконец-то я вижу это чудо техники своими глазами. Было так много фотографий в интернете. Ты сам был удивлен такому большому интересу к тебе в Беларуси?

Яша Бойтлер, путешественник (Германия):

Реакция ошеломляющая. Такого еще не встречал. Хотя обычно, когда едешь через незнакомую местность, внимания много. Типа: «О-о-о, а что это?» Или: «Что за сумасшедший едет на «желтом банане»?» Для большинства на этом тема иссякает. Особенно в Германии, где есть подобные веломобили. И я, конечно, ожидал, что буду бросаться в глаза здесь. Но совсем не рассчитывал на то, что буду вот так давать интервью и попаду на ТВ! Яна Шипко:

Оказывается, это довольно популярное транспортное средство в мире. И все-таки многие действительно не представляют, что это и как с его помощью передвигаться.

По сути велосипед. Ложишься внутрь, практически как дома на диване Яша Бойтлер:

По сути велосипед. Ложишься внутрь, практически как дома на диване, и крутишь педали. Яна Шипко:

То есть это так называемый «мускулоход»? Яша Бойтлер:

Точно! Исключительно за счет силы мускулов. Яна Шипко:

Тяжело им долго управлять? Яша Бойтлер:

Непривычно. Если на велосипеде я еду 25 км/ч, то с ним 40-50 км/ч. Может и до 100 км/ч разогнаться, особенно с горочки. То есть получается быстрее при аналогичных энергозатратах, удобно на большие расстояния.

Беларусь именно для велосипедистов-путешественников из Германии пока что белое пятно на карте, им проще ее объехать Яна Шипко:

Собственно, почему ты решил приехать именно в Беларусь? Яша Бойтлер:

Беларусь интересует меня уже давно. В целом страны Восточной Европы для меня нечто неопознанное, так что это своего рода приключение. А Беларусь именно для велосипедистов-путешественников из Германии пока что белое пятно на карте, им проще ее объехать. Нужна виза, не во всех пунктах пропуска можно пересекать границу на велосипеде. И это потребовало гораздо больше планирования, чем если бы я поехал в Украину, например, или в Литву. Но я решил все же познакомиться с вашей страной и приехать сюда в отпуске. Яна Шипко:

Ты уже проехал через Брест, Пинск, Слуцк. Что больше всего впечатлило по пути? Яша Бойтлер:

Леса! Когда я ехал из Бреста мимо гигантских полей, где на горизонте за ними виднеются деревья, или когда часами едешь по второстепенным дорогам через леса. Это впечатляет.

Первым делом заказал традиционный завтрак с драниками в брестском отеле Яна Шипко:

Итак, природа. Что еще? Яша Бойтлер:

Красивые города. Конечно, хотел попробовать местную кухню. Первым делом заказал традиционный завтрак с драниками в брестском отеле. Яна Шипко:

В своем Twitter ты написал, что чувствуешь себя здесь как инопланетянин. Почему? Яша Бойтлер:

Из-за реакции! Для меня непривычно долго ехать, и повсюду меня фотографируют, все узнают.

Яна Шипко:

Не опасно ездить по обычным дорогам? Яша Бойтлер:

Совсем нет. Мы мирно пообщались с госавтоинспектором, он еще сделал фото. Очень увлекательная встреча Яна Шипко:

В Дрогичине ты пообщался с нашим госавтоинспектором. Почему вообще он тебя остановил: ты ехал слишком быстро или ему было слишком любопытно, что за транспортное средство такое?

Яша Бойтлер:

Во-первых, он был очень-очень дружелюбным. Как, впрочем, и все сотрудники в форме, будь то пограничники или милиционеры, которых я здесь встречал. Я же понимаю всего несколько слов по-русски. Машина ГАИ с синим маячком развернулась, и я понял, что из-за меня. Он мне объяснил, что в Беларуси велосипедисты должны ездить по тотуару или по велодорожкам. Но на веломобиле это проблематично. Тогда он разрешил мне ехать в правой полосе у тротуара. И мы мирно пообщались, он еще сделал фото. Очень увлекательная встреча. Слышал, что многие дискутировали, что же такое он мне сказал. Но он был очень приятным в общении. Видел много прекрасных дорог, где комфортно ехать Яна Шипко:

Говорят, в Германии лучшие автобаны. А что скажешь о наших дорогах? Яша Бойтлер:

Во-первых, я рад, что вообще разрешено ехать на велосипеде по белорусским трассам. Видел много прекрасных дорог, где комфортно ехать. На некоторых участках похуже. Но точно так же и в Германии.