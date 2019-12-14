Прямой эфир

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске

14 декабря 2019 18:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Засверкала и главная елка на Октябрьской площади. Там работала съемочная группа СТВ, на прямую связь со студией вышла корреспондент Алена Сырова.

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске-1

Алена Сырова, корреспондент:
Не смотря на дождь вперемешку с мокрым снегом, праздничное настроение у меня так точно появилось. Еще бы! Вокруг все сверкает, а тепло становится от улыбок прохожих, которые, как и мы, пришли поглазеть на самый волшебный, уютный момент, когда в нашем с вами общем доме зажглась главная елка.

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске-4

Понаблюдать за тем, как зажигается елка, можно будет каждый вечер вплоть до 14 января. Праздничную иллюминацию будут включать около 17:20. Подробнее о том, как украшен Минск к Новому году, смотрите в видеоматериале.

Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске-7

# Новый год # общество # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии
14 декабря 2019 17:57

«Беларусь интересует меня уже давно». Мы поговорили с немцем на «жёлтом банане» и расспросили его о путешествии

Первый рейс встречали с цветами, а пассажиров принимали в деревянном ангаре. История Национального аэропорта Минск
14 декабря 2019 17:09

Первый рейс встречали с цветами, а пассажиров принимали в деревянном ангаре. История Национального аэропорта Минск

«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно
14 декабря 2019 16:53

«Самое безопасное – это на бок». Фигуристка рассказала, как падать на льду правильно