Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске

Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Засверкала и главная елка на Октябрьской площади. Там работала съемочная группа СТВ, на прямую связь со студией вышла корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Не смотря на дождь вперемешку с мокрым снегом, праздничное настроение у меня так точно появилось. Еще бы! Вокруг все сверкает, а тепло становится от улыбок прохожих, которые, как и мы, пришли поглазеть на самый волшебный, уютный момент, когда в нашем с вами общем доме зажглась главная елка.