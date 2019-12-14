Около 108 км воздушных нитей: показываем, как зажглась новогодняя иллюминация в Минске
Новости Беларуси. Минск этим вечером засиял новогодними огнями. В столице включили праздничную иллюминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Засверкала и главная елка на Октябрьской площади. Там работала съемочная группа СТВ, на прямую связь со студией вышла корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, корреспондент:
Не смотря на дождь вперемешку с мокрым снегом, праздничное настроение у меня так точно появилось. Еще бы! Вокруг все сверкает, а тепло становится от улыбок прохожих, которые, как и мы, пришли поглазеть на самый волшебный, уютный момент, когда в нашем с вами общем доме зажглась главная елка.
Понаблюдать за тем, как зажигается елка, можно будет каждый вечер вплоть до 14 января. Праздничную иллюминацию будут включать около 17:20. Подробнее о том, как украшен Минск к Новому году, смотрите в видеоматериале.