«Священный огонь, который пришёл в Большой театр»: Валентин Елизарьев принял эстафету «Пламя мира»

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» вышла на финишную прямую. Марафон предварил масштабные старты и стал символом спортивного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт 20 июня «Пламя мира» продолжило путешествие по столице. Огонь побывал в Ботаническом саду.

Затем эстафету принял маэстро Валентин Елизарьев. Символ ярких побед побывал в зрительном зале Большого театра. Факел вынесли и на главную академическую сцену страны, где в этот момент шла репетиция оперы «Евгений Онегин».

К слову, в Большом тоже готовятся к марафону – только хореографическому. Он стартует уже в эту пятницу с премьеры Мариинского театра.