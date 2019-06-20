Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают: крупные международные мероприятия приковывают внимание не только болельщиков, но мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключено, что повышенный интерес поклонников спорта к Минску в ближайшие дни может стать привлекательным и для киберпреступников. Чтобы обезопасить себя при снятии наличности либо при расчетах банковской картой, достаточно следовать простым рекомендациям.

Кирилл Вяткин, заместитель начальника УРПСВТ МВД:

Хотелось бы дать несколько рекомендаций. Перед тем, как пользоваться банкоматом, следует обратить внимание на наличие посторонних устройств на нем в районе картоприемника либо в районе клавиатуры для набора ПИН-кода.

Процесс набора ПИН-кода должен оставаться максимально конфиденциальным. Если на банкомате отсутствует защитный кожух, который закрывает клавиатуру, рекомендуется просто прикрыть ее сверху рукой либо бумажником.

Если при пользовании банкоматом возникают определенные проблемы с установкой банковской платежной карты внутрь картоприемника, либо банковская карта в принципе не принимается банкоматом, невозможно ее установить, это тоже вызывает определенные подозрения. Рекомендуем отказаться от использования данного терминального устройства.