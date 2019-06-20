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Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД

20 июня 2019 11:07
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Новости Беларуси. Правоохранители предупреждают: крупные международные мероприятия приковывают внимание не только болельщиков, но мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД-1

Не исключено, что повышенный интерес поклонников спорта к Минску в ближайшие дни может стать привлекательным и для киберпреступников. Чтобы обезопасить себя при снятии наличности либо при расчетах банковской картой, достаточно следовать простым рекомендациям.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД-4

Кирилл Вяткин, заместитель начальника УРПСВТ МВД:
Хотелось бы дать несколько рекомендаций. Перед тем, как пользоваться банкоматом, следует обратить внимание на наличие посторонних устройств на нем в районе картоприемника либо в районе клавиатуры для набора ПИН-кода.

Процесс набора ПИН-кода должен оставаться максимально конфиденциальным. Если на банкомате отсутствует защитный кожух, который закрывает клавиатуру, рекомендуется просто прикрыть ее сверху рукой либо бумажником.

Если при пользовании банкоматом возникают определенные проблемы с установкой банковской платежной карты внутрь картоприемника, либо банковская карта в принципе не принимается банкоматом, невозможно ее установить, это тоже вызывает определенные подозрения. Рекомендуем отказаться от использования данного терминального устройства.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД-7

Важно помнить, что злоумышленнику нужна не сама банковская карта, а информация на ней. Поэтому не стоит делиться своими личными данными даже при «заманчивых» предложениях и «выгодных» условиях.

Лучше избегать передачи карты кому-либо вообще, даже в магазине, кафе или автозаправке. Тот же кассир или официант должен предоставить платежный терминал, чтобы клиент проводил все операции самостоятельно.

Как обезопасить свою карточку от мошенников? Простые рекомендации от МВД-10

# Банковские карты # общество # Кирилл Вяткин # Фотофакт

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