Священники говорят, что главное – открыть сердца чуду. Как провести вечер Сочельника?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Сочельник. Именно в этот день пост наиболее строгий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Сочельник. Именно в этот день пост наиболее строгий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Службы пройдут во всех храмах Минской области и начнутся еще с вечера. Кстати, для тех, кто не сможет присутствовать в церкви, организуют онлайн-трансляции из главных храмов.
О подготовке к важному празднику узнавала Анастасии Кончиц. Смотрите в видеоматериале.