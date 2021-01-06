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Священники говорят, что главное – открыть сердца чуду. Как провести вечер Сочельника?

06 января 2021 14:48
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 Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Сочельник. Именно в этот день пост наиболее строгий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Священники говорят, что главное – открыть сердца чуду. Как провести вечер Сочельника?-1

Службы пройдут во всех храмах Минской области и начнутся еще с вечера. Кстати, для тех, кто не сможет присутствовать в церкви, организуют онлайн-трансляции из главных храмов.

Священники говорят, что главное – открыть сердца чуду. Как провести вечер Сочельника?-4

О подготовке к важному празднику узнавала Анастасии Кончиц. Смотрите в видеоматериале.

# Православные в Беларуси # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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