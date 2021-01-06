Священники говорят, что главное – открыть сердца чуду. Как провести вечер Сочельника?

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Сочельник. Именно в этот день пост наиболее строгий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Службы пройдут во всех храмах Минской области и начнутся еще с вечера. Кстати, для тех, кто не сможет присутствовать в церкви, организуют онлайн-трансляции из главных храмов.