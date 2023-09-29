«Своя крыша над головой». Спрос на арендное жильё вырос в Ивье

Новости Беларуси. В Ивье вырос спрос на арендное жилье. Молодежь остается трудиться здесь после распределения и создает новые семьи. В самой многочисленной воспитывают 11 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что вместе с экономическим благополучием растет социальное. В связи с этим в Ивье решено построить еще один дом. Кирпичная новостройка из материалов исключительно белорусского производства будет на 40 квартир, половина – арендные для молодых специалистов. Ключи новоселы получат в марте 2024 года. Вся необходимая инфраструктура рядом уже есть.

Александра Жегалик, врач психиатр-нарколог Ивьевской ЦРБ:

Так как я не местная в данном городе, соответственно, остро встал вопрос проживания, места жительства. Но спасибо большое району, встретили достаточно тепло, благоприятно и очень помогли с решением жилищного вопроса. На данный момент являюсь счастливым обладателем арендной квартиры.

Игорь Генец, председатель Ивьевского райисполкома:

Своя крыша над головой, свой уголок, тем более для молодого специалиста, – это большой плюс. Почему? Давайте будем расценивать таким образом. Молодой человек приехал сюда. Ему дали арендное жилье. Значит, соответственно, через какое-то время в этом жилье появится либо хозяин, либо хозяйка, а это молодая семья, которая уже корнями прирастет здесь у нас, и таким образом будет развиваться наш город.