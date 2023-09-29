Фонтаны Минска заканчивают летний сезон

Новости Беларуси. Фонтаны столицы заканчивают летний сезон. Если позволит погода, сегодня, 29 сентября, они еще отработают по обычному графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем начнется процесс консервации на зиму. Специалисты отключат их и демонтируют некоторые механизмы, проведут очистку комплектующих, промоют чаши. Всего в ведении «Минскзеленстроя» около 40 фонтанов. Вне графика их могут отключать при сильном дожде, температуре воздуха меньше +10 °C, существенном усилении ветра.