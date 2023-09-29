Прямой эфир

Фонтаны Минска заканчивают летний сезон

29 сентября 2023 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фонтаны столицы заканчивают летний сезон. Если позволит погода, сегодня, 29 сентября, они еще отработают по обычному графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фонтаны Минска заканчивают летний сезон-1

Затем начнется процесс консервации на зиму. Специалисты отключат их и демонтируют некоторые механизмы, проведут очистку комплектующих, промоют чаши. Всего в ведении «Минскзеленстроя» около 40 фонтанов. Вне графика их могут отключать при сильном дожде, температуре воздуха меньше +10 °C, существенном усилении ветра.

# Фонтаны Минска # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учителем года стал преподаватель ИЗО из Рогачёвского района. Педагог поделился, что для него важно в работе
28 сентября 2023 21:08

Учителем года стал преподаватель ИЗО из Рогачёвского района. Педагог поделился, что для него важно в работе

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?
28 сентября 2023 21:01

Уволили, но остался числиться на предприятии. Как профсоюз помогает решать вопросы населения?

Убирает проблемы с кожей. Что поможет избавиться от перхоти?
28 сентября 2023 20:39

Убирает проблемы с кожей. Что поможет избавиться от перхоти?