Преображение Господне. Что нужно знать верующим об этом празднике?

В программе «Прикосновение к свету» встретились с секретарем комиссии по канонизации Белорусской православной церкви протоиереем Александром Лопушанским. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Что же есть преображение человека, к которому его призывает церковь?

Протоиерей Александр Лопушанский, секретарь комиссии по канонизации Белорусской православной церкви:

Господь нам показывает то, к чему мы должны стремиться, и то, к чему мы однажды придем. Святые отцы на это всегда акцентировали свое внимание. Они говорили, что главной целью человеческой жизни, жизни христианина, являются краски духовного преображения, по-другому мы еще называем термином обожения. Как хорошо об этом говорили такие наши древние святые, как святитель Афанасии Великий или Ириней Лионский, о том, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. И в какой-то перспективе мы обязательно придем к этой цели. Олег Лепешенков:

Те, кого мы называем святыми, это те, кто преобразились уже здесь, на Земле? Протоиерей Александр Лопушанский:

Да, святые несомненно поднялись над этим миром. Они стали выше наших мирских, суетных понятий, обычаев, но все же жизнь человека – это путь. Причем очень длинный путь. И вы знаете, Господь нам говорит в Священном писании, это написано и у апостола Петра, в книге Левит: будьте святы, ибо я свят. Вот Бог безгранично свят, пределов его совершенству нет. И в принципе это для нас тоже очень важно, что мы призваны к такой же святости. То есть наш путь будет непрестанен. Мы будем постоянно восходить от силы в силу. Святые на Земле сделали максимум, что они могли сделать. Как знаете, красиво поется в тропаре преображения Господня «Якоже можаху». Вот как смогли, так они и приблизились к Богу. Олег Лепешенков:

То есть получается, что мы уже живем в вечности? Протоиерей Александр Лопушанский:

Да, мы родились в вечности. Это дар божий. Наша жизнь состоит из многих этапов нашего возрастания. Я бы сказал, что даже наша телесная смерть – это временная смерть. Это тоже один из этапов нашей жизни. Большой, длинный, я бы сказал, даже бесконечный. Как говорил один из мудрых, что достойная цель человека для человека, это цель, которая постоянно отодвигается. Вот эта цель, достойная настоящего человека. И тут предел цели, которую нам дал Господь, беспрестанного восхождения от силы в силу, беспрестанного совершенствования. Олег Лепешенков:

А какие средства для этого человеку даны?

Протоиерей Александр Лопушанский:

Вы знаете, вера и духовная жизнь подобны огню. Если мы не будем в этот костер ничего подбрасывать, то он не будет гореть. Это одно из условий духовной жизни. То есть мы должны питать свой дух постоянно, в этом не ослабевать. Мы должны помнить о том, что человек – это не только материальное составляющее, даже не душевное составляющее, это еще и духовное составляющее. И поэтому мы говорим, что в церкви преимущественно говорят о духовной жизни. А для возрастания в духе у нас много средств. Это в первую очередь причастность к Богу. К Богу мы можем приобщиться посредством своих молитв. Можем с ним общаться. Вот он рядом, он нас слышит. Мы с ним говорим, мы с ним общаемся. Это чтение Священного писания. Не просто чтение бездумное, а вдумывание, вслушивание в эти слова, которые нам говорит Господь. Они меняют человека, по-настоящему меняют человека. Безусловно это и таинства церкви, где Господь своим невидимым присутствием нам дарует великую силу к преображению к нашему. Наша какая-то задача этим пользоваться. Зачем в праздник Преображения люди приносят плоды нового урожая? Олег Лепешенков:

Но кроме того, что человек существо духовное, он еще существо физическое. И в праздник Преображения люди приносят плоды нового урожая. Зачем? Протоиерей Александр Лопушанский:

Смысл того, что мы благодарим Бога за то, что он нам дал возможность получить этот урожай, он даровал этот урожай. Для людей того, старого, аграрного общества было крайне важно. Они зависели, и как мы сегодня зависим от этих продуктов, благодарить Бога за это. Но у этой традиции есть еще более глубокие корни, например, на Востоке в эти же дни приносились несколько иные вещества. Это пшеница и виноград. То, из чего делают вино и хлеб. Основа для нашей литургии. Опять же, вкладываю в это смысл определенный, что мы благодарим Бога за то, что в этом году он нам дает возможность совершать литургию. А это, как мы знаем, это центр и сердце церкви. То, вокруг чего весь церковный организм живет и движется. Олег Лепешенков:

Мы с вами находимся в епархиальном управлении, которое расположено по улице Митрополита Филарета. Произошло это недавно, но именно Митрополит Филарет много потрудился, чтобы были прославлены белорусские святые.

Протоиерей Александр Лопушанский:

Да, на самом деле роль владыки Филарета в канонизации тех или иных святых, прославлений, в собирании имен, кто был, когда-то жил на нашей белорусской земле, трудился здесь, позже из этих имен был сформирован наш собственный местный Собор Белорусских святых, список имен этих подвижников благочестия и новомучеников исповедников нашей церкви. Роль владыки Филарета в этом основная, я бы сказал, даже самая ведущая, это его во многом инициатива. А сколько имен включает Собор Белорусских святых? Олег Лепешенков:

А сколько сейчас включает имен Собор Белорусских святых? Протоиерей Александр Лопушанский:

Белорусских святых на самом деле очень много, но мы отдельно выводим такое понятие, как Собор Белорусских святых. Сегодня мы насчитываем порядка 58 имен, скажу, что этот список еще не закрыт, то есть он еще продолжает формироваться, то есть мы еще не все материалы по этим людям имеем на своих руках, отдельные вопросы все же у нас остаются открытыми. Но надеемся, что вскоре этот список снова обновится, мы еще дополнительно внесем ряды имен туда. Поэтому не стоит пугаться того, что в Беларуси святых можно насчитать и больше сотни, но опубликованных список стоит из 58 имен, это еще не окончательно. То есть мы будем продолжать этот список пополнять. У нас же опять ведутся работы и о преподобной Манефе Гомельской, но так как все эти имена утверждаются в синодальной комиссии Русской православной церкви, мы должны подготовить соответствующий пакет документации для того, чтобы предоставить на включение. Олег Лепешенков:

А что является свидетельством святости, наверное, определение человека как святого исходит от людей?

Протоиерей Александр Лопушанский:

Критериев существует несколько, которых мы придерживаемся. Во-первых, конечно же, это святость жизни человеческой, его безукоризненное православие. Мы к этому относимся достаточно строго. Это, безусловно, народное почитание человека. Если мы говорим о подвижнике благочестия, не о новомучениках, то мы еще обращаем внимание на его чудотворение, как при жизни, так и после его кончины. Кто относится к святым Нового времени? Олег Лепешенков:

Кто относится сейчас к святым Нового времени? Мы видим здесь книги на столе, которые представляют глубокие интересы, могут многое сказать о тех, кто ими владел. Протоиерей Александр Лопушанский:

На столе лежат интересные книги, я бы сказал, не по своему содержанию, а по своему оформлению. Вот здесь лежит курс физики, например, книга, обложка, вторая обложка «Баженов» надпись, там немножко ниже – учебник по белорусскому языку. Дальше мы видим ученические тетради. Что за этими обложками кроется? Так люди прятали то, что сокрыто в этих книгах. Это книги периода ХХ века, периода достаточно сложного, богоборческого периода, когда все церковное запрещалось. А еще лежит несколько тетрадей. Это рукописные тексты, акафисты, псалмы, богослужебные книги. Не было у людей богослужебных книг, они просто переписывали друг у друга это от руки. Я бы сказал, что возрождением церкви уже в перестроечное время мы обязаны именно этим людям. Именно они донесли до нас веру, церковную грамотность. Безусловно, их путь был сложным, невозможно прожить жизнь так, чтобы это было абсолютно легко. Путь восхождения к Богу – это путь лестницы. То есть непрестанное восхождение человека к Богу. На этом пути нельзя делать двух вещей. На этом пути нельзя останавливаться, на этом пути нельзя сворачивать назад. Остановка равнозначна практически падению. А путь этот вверх. Путь вверх всегда трудный путь. Олег Лепешенков:

Мы поняли, что путь духовного возрастания непрост, что бы вы пожелали всем, кто нас смотрит в этот праздник Преображения?