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Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны

26 апреля 2020 11:30
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-1

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-3

Как бы ни была изобретательна немецкая пропаганда, большинство белорусов изначально восприняли оккупационные власти как захватчиков и недоброжелателей.

«Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-6

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-8

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-10

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-12

Нацистские идеологи допускали одну ошибку за другой. Потому как ни одно слово в газетах и листовках не подтверждалось в действительности – люди видели своими глазами все попытки построить в Беларуси «Новую Европу».

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-15

Софья Хоружева, подпольщица, переводчица в Минской канцелярии железных дорог (1941-1944 гг.), ветеран Великой Отечественной войны:
Фашизм? Что такое фашизм? Это когда идешь по улице Минска и Минск пестрит объявлениями, где все время: «Ахтунг – внимание – расстрел, воду не брать, здесь не ходить». Это и есть фашизм и немецкая пропаганда.

«Гитлер – освободитель!», «Гитлер строит новую Европу». Какие газеты издавали на территории Беларуси в 1941 году

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-18

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-20

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-22

Своим поведением, своим звериным обликом, своим звериным отношением к народу, к убийствам, к вешению, к расстрелам они без всякой пропаганды показали, кто они.

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-25

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-27

Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны-29

# Великая Отечественная война # общество # Софья Хоружева # Фотофакт

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