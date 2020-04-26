Своим звериным отношением к народу показали, кто они. Подпольщица рассказала, что происходило на улицах Минска во время войны

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Как бы ни была изобретательна немецкая пропаганда, большинство белорусов изначально восприняли оккупационные власти как захватчиков и недоброжелателей. «Если мы не победим, то проиграем». Как Йозеф Геббельс проводил нацистскую пропаганду

Нацистские идеологи допускали одну ошибку за другой. Потому как ни одно слово в газетах и листовках не подтверждалось в действительности – люди видели своими глазами все попытки построить в Беларуси «Новую Европу».

Софья Хоружева, подпольщица, переводчица в Минской канцелярии железных дорог (1941-1944 гг.), ветеран Великой Отечественной войны:

Фашизм? Что такое фашизм? Это когда идешь по улице Минска и Минск пестрит объявлениями, где все время: «Ахтунг – внимание – расстрел, воду не брать, здесь не ходить». Это и есть фашизм и немецкая пропаганда. «Гитлер – освободитель!», «Гитлер строит новую Европу». Какие газеты издавали на территории Беларуси в 1941 году