Прямой эфир

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов

26 апреля 2020 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов-1

На территории оккупированной Беларуси действовали 150 спецгрупп и отрядов. В Комитете госбезопасности собрали целый архивный фонд документов. Под каждую группу – отдельное дело, в котором несколько томов.

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов-4

Игорь Валаханович:
Можно найти интересные документы, которые свидетельствуют о том, что их деятельность находилась под самым пристальным вниманием высшего руководства Народного комиссариата госбезопасности Советского Союза. Того же Меркулова. Вот мы здесь видим документ за его подписью, который направлен на имя народного комиссара госбезопасности Белорусской ССР Цанавы. 

Под каждую группу – отдельное дело. За работой разведчиков пристально следил сам Меркулов-7

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Валаханович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник
25 апреля 2020 18:36

«Система живёт, трудится в обычном режиме». Рассказываем, как в Беларуси прошёл республиканский субботник

Президент Беларуси: Нам надо страну привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами
25 апреля 2020 18:29

Президент Беларуси: Нам надо страну привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут за нами

Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам
25 апреля 2020 18:28

Президент Беларуси: Мы повернули людей к их малой родине, особенно к деревенькам, деревушкам