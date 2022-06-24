«Это уверенный шаг наших ребят во взрослую жизнь». Кубраков на церемонии выпуска молодых офицеров Академии МВД

Новости Беларуси. В Академии МВД состоялся выпуск молодых офицеров. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Академии МВД состоялся выпуск молодых офицеров. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Маршем вчерашние курсанты прошли по плацу. Затем бросили вверх монетки как символ будущей блестящей карьеры. Среди 356 новоиспеченных лейтенантов 18 получили диплом с отличием, 8 – золотые медали.
Во взрослую жизнь их напутствовал министр внутренних дел.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Четыре года назад поставили перед собой цель – стать офицерами милиции Беларуси, и они эту цель достигли. Это уверенный шаг наших ребят во взрослую жизнь. В этом строю сегодня стояли все как один – профессионалы, будущие профессионалы своего дела, патриоты своей страны. Как только они прибудут в подразделения – конечно, теория и практика различаются, но система Министерства внутренних дел выстроена таким образом, что не останутся один на один со своими служебными обязанностями. Конечно, на первых шагах своей профессии им будут помогать опытные наставники.
За годы учебы курсанты получили не только практические знания и навыки, но и нашли надежных товарищей. Уже 1 августа они прибудут в расположение подразделений МВД, Следственного комитета, Госкомитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований для продолжения службы.