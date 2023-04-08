Военный аналитик: у Беларуси и России одна задача – сохранить суверенитет и независимость наших стран

Новости Беларуси. 8 апреля глава государства демонстрировал высокий уровень мастерства на льду «Олимпик-Арены», а еще в четверг, 6 апреля, принимал важные для страны решения на заседании Высшего Госсовета в Москве. Санкции, нестабильная ситуация в мире, конфликты, внешнее давление – не помеха успешному развитию Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из ключевых тем, которой лидеры уделили особое внимание, – обеспечение безопасности Союзного государства. Ведь защита от внешних вмешательств – это прежде всего гарантия стабильного развития экономики и функционирования всех отраслей. Беларусь и Россия создали эффективную систему обороны. Взаимодействие между странами в военно-технической сфере будет расширяться.

Игорь Чибисов, военный аналитик:

У нас давно уже есть Военная доктрина Союзного государства. И самое главное, надо отметить, что эта доктрина оборонительная. То есть ни Россия, ни мы в Беларуси не собираемся ни на кого наступать. У нас одна задача – сохранить суверенитет и независимость наших стран. Наше военное сотрудничество идет уже более 25 лет. И первое, что мне бы хотелось отметить, за все 25 лет, какие бы ни были у нас проблемы, всегда было тесное взаимодействие в вопросах обороны.