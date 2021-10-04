Светлана Горваль: «Осенняя сессия пройдёт в непростых условиях. Вы же все прекрасно видите, какое оказывается давление»

До этого депутаты провели обсуждения всех актуальных вопросов в избирательных округах. Предложения поступили и от граждан во время диалоговых площадок. Единый день голосования предусматривает, что выборы в парламент и местные советы будут проходить одновременно. Это значительно сэкономит затраты на избирательную кампанию. Законопроект предусматривает и продление полномочий нынешних депутатов местных советов до ноября 2023 года. Еще один законопроект, как подчеркнули парламентарии, стратегической важности, приняли 4 октября в первом чтении. Поправки в Уголовный кодекс ужесточают ответственность за призывы к санкциям.

Светлана Горваль, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Осенняя сессия пройдет в непростых условиях. Вы же все прекрасно видите, какое оказывается давление: и политическое, и экономическое, военное, информационное. И сейчас стоит задача перед парламентариями быстро реагировать на это в рамках правового поля. Традиционно на осенней сессии рассматривается бюджетный пакет на 2022 год. Большое количество законопроектов сейчас находятся в постоянных комиссиях, их где-то порядка 37. Уже 20 включены в повестку дня сессии. Это и Кодекс об образовании (в первом чтении мы рассмотрели на прошлой сессии, на этой сессии планируем рассмотреть во втором чтении), и ряд законопроектов экономического блока.

В первый день сессии депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии, лиц, пребывающих без разрешения. Документ подготовлен как ответ на недружественные действия, принятые Евросоюзом в отношении нашей страны.