Нужно подключить 6000 домов. Как в Минске готовятся к отопительному сезону?

Новости Беларуси. Минский жилфонд на 80 % готов к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего к осенне-зимнему периоду нужно подключить свыше 6 000 домов.
Новости Беларуси. Минский жилфонд на 80 % готов к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего к осенне-зимнему периоду нужно подключить свыше 6 000 домов.
Сейчас специалисты проводят профилактический ремонт и промывку систем отопления и водоснабжения, проверку тепловых узлов и электроснабжения. Коммунальщики уже отремонтировали из запланированных 207 водонагревателей 200.
Обновили кровли, восстановили свыше 1 200 балконов. Паспорта готовности жилищно-коммунальные организации получат только после выполнения всех необходимых мероприятий.