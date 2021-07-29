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Нужно подключить 6000 домов. Как в Минске готовятся к отопительному сезону?

29 июля 2021 14:01
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Новости Беларуси. Минский жилфонд на 80 % готов к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего к осенне-зимнему периоду нужно подключить свыше 6 000 домов.

Нужно подключить 6000 домов. Как в Минске готовятся к отопительному сезону?-1

Сейчас специалисты проводят профилактический ремонт и промывку систем отопления и водоснабжения, проверку тепловых узлов и электроснабжения. Коммунальщики уже отремонтировали из запланированных 207 водонагревателей 200.

Нужно подключить 6000 домов. Как в Минске готовятся к отопительному сезону?-4

Обновили кровли, восстановили свыше 1 200 балконов. Паспорта готовности жилищно-коммунальные организации получат только после выполнения всех необходимых мероприятий.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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