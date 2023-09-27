Сварщики Беларуси соревнуются за звание лучшего, среди участников есть и девушки. Посмотрели, как проходит конкурс

Новости Беларуси. Горячие эмоции и высокий уровень мастерства, причем в деле, которое считается мужским – искрят девушки. Сварщики Беларуси соревнуются за звание лучшего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкурс проводится уже 19-й раз в рамках промышленно-инновационного форума. С его участниками познакомилась наш корреспондент Екатерина Капылович. Интерес к ремеслу у Дмитрия Корниевича с детства. Первые попытки «варить» делал в 10 лет вместе с папой, слесарем пятого разряда. Учащемуся Солигорского колледжа всего 17, до вручения диплома еще учиться и учиться. Но уже сегодня он может преподать мастер-класс любому новичку.

Дмитрий Корниевич, участник 19-го конкурса сварщиков Беларуси:

Мы варили арматуру сверху вниз в горизонтальном положении. Я видел, как варили другие, поэтому я думаю, что я отварился хорошо. Думаю, в тройку войду. Или хотя бы в пятерку. Надеюсь на это. Корреспондент СТВ попробовала себя в роли сварщика. И вот что из этого вышло – читайте здесь. Среди участников непростых и даже экстремальных соревнований – красавица-спортсменка Вероника Долгая. Золотые руки, отмечают профильные специалисты. А ведь интерес к сварке у девушки появился совсем недавно.

Вероника Долгая, участница 19-го конкурса сварщиков Беларуси:

Начала пробовать, у меня стало не получаться. А когда у меня не получается, я начинаю сердиться и мне хочется еще и еще. И после этого я как-то увлеклась и поняла, что мне это как-то нравится. Мне предложили поучаствовать в конкурсе. Почему бы и нет? Практики у меня маловато, конечно, было – всего год, и то может меньше. Для этого времени, я считаю, что я неплохо начинаю справляться. Уже результаты есть. Сварочные работы необходимы практически во всех отраслях промышленности. Машино- и кораблестроение, сельское хозяйство, нефтепереработка – все эти сферы нуждаются в профессиональном соединении узлов и агрегатов. Поэтому лучшего сварщика определяют в нескольких направлениях.

Леонид Денисов, председатель жюри 19-го конкурса сварщиков Беларуси:

Сегодня у нас самое большое количество номинаций: ручная дуговая сварка, сварка механизированная в среде защитных газов, сварка аргонодуговая, в среде аргона. Ну и, наконец, сегодня подвергается контролю и выставлена на конкурс сварка в строительстве.