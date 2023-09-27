«Не приглашали за стол». Как в старину белоруски отказывали женихам?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Скажите, может быть есть какие-то народные традиции, как правильно отказать? Потому что я ставлю себя на место невесты, которая не хочет выходить замуж за этого человека. Но настырные сваты так его сватают, просто жалко труда людей. Я понимаю, что можно было выкатить гарбуз.

Молодая семья. Взаимоотношения между сватами – родителями молодоженов – очень сильно влияют на формирование климата в доме и начало семейной жизни. О том, как создать гармоничный союз между родственниками, и что делать, если возникают определенные проблемы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Да, это самое популярное.

Наталья Надольская:

Как вежливо? Надо ли их кормить, приглашать в дом, а потом сказать: «Спасибо, не надо, до свидания».

Алена Павлова:

Нет, не приглашали сразу. То есть правильно сказали про тыкву, которую выносили. Бывало в некоторых регионах Беларуси, что выносила невеста водку – это тоже означало отказ. То есть это все региональные особенности. Естественно, тогда уже никого не приглашали за стол, никто не садился. Они понимали, что нет и уходили.

Наталья Надольская:

Второй раз можно было в этот же дом приходить, взять измором?

Алена Павлова:

Я думаю, что нет. Обычно второй раз уже не заходили.

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