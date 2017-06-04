Свадьба на БелАЗе, серферной доске или под дубом: истории тех, кто отказался от стандартных обменов кольцами в ЗАГСе

Новости Беларуси. Необычный репортаж о самых необычных свадебных церемониях. Жениться в Беларуси стали чаще. А чтобы торжество запомнилось на всю жизнь, молодожены включают фантазию, которая порой заходит очень далеко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кадры этой свадьбы, скорее, похожи на сцены из фильма. Артем и Кристина Талашко из Жодино поднимаются в свадебных нарядах на 360-тонный карьерный самосвал. Дают друг другу обещания и там же на палубе гиганта обмениваются кольцами.

Артем Талашко:

Мы приехали, нас там с рушниками встретили, все красиво, торжественно. Спели песню. И потом – мы по лестничке. Переживали, что не поднимемся, потому что платье свадебное. На белорусском языке происходила церемония, нам тоже понравилось. Приятно очень. Это уже после многие скажут: такой свадьбы мир еще не видел. А пока жена в отъезде, воспоминаниями одного из самых счастливых дней жизни делится Артем. Говорит, кто бы мог подумать.

Артем Талашко:

Это же в будний день было. Завод работает. А нас расписывают. Приезжали водители-испытатели, гул стоял, они сигналили, махали. Приятно и интересно было. На плоту любви по реке счастья – это точно про эту пару. В день своей свадьбы Эдуард и Александра устроили на Свислочи заплыв на серферных досках.

Эдуард и Александра Бигель:

Обычно это очень просто: пойти в агентство, купить цветы, подобрать платье. Правда, о торжестве в таком формате знали только сами молодожены. Родственники о свадебном круизе пары даже и подумать не могли.

Эдуард и Александра Бигель:

Они не знали вообще, куда они едут. Для них это был сюрприз, вот то, что они здесь увидели. Некоторые даже не знают, чем мы занимаемся. И даже не понимали, к чему эти доски.

Нина Бигель, мама жениха:

Они сказали приехать в Минск, сказали, что все увидим наяву. Супер, восхитительно просто. Я, конечно, такого не ожидала. Мне больше понравилась невеста в кроссовках и на сапе. Такого в Беларуси, наверное, вообще никогда не было. Семья Крыжановских на своей свадьбе собирает, как и положено, деньги, но не для себя, а для других. А точнее для детей. Благотворительный показ, средства с которого пойдут им на помощь.

Александр и Ольга Крыжановские:

Таким образом хотим привлечь внимание и помочь собрать деньги на лечение. Проблемы разные, но в основном это какие-то дефекты развития или, например, ДЦП. Это такие проблемы, с которыми детям тяжело адаптироваться в социуме.

И мы хотели отметить таким образом свою свадьбу. Не обычным застольем, а именно поделиться своим счастьем с семьями, которые в этом нуждаются. Впрочем, если такой креатив вызывает улыбку, оригинальность других, пожалуй, синоним слову шок. Британка выходит замуж за своих котов. Сразу за двоих. Житель Таиланда женился на своей умершей подруге. И вправду говорят, любовь до гроба. В китайском городе Наньчун жених пришел в ЗАГС с макияжем и в свадебном платье, а невеста – в черном смокинге. У каждого фантазия безгранична.

Марина Фролова, организатор свадеб:

Была у нас свадьба в стиле фильма «Пятый элемент». Потому что фильм про любовь. Мы писали индивидуальный сценарий, прорабатывали костюмы абсолютно всех аниматоров-героев, у нас ведущий был Хранителем. Мне кажется, что это сравнимо со съемками фильмам, когда очень много задействовано людей, костюмеров. А вот в любви и верности эта пара клялась друг другу тоже не в ЗАГСе, а под дубом.

Алеся и Иван Парахневичи:

Место специфическое. Дуб надо было как-то облагородить. Нам пришлось все делать своими руками. И убирать, и чуть ли траву не пересаживать на то место, где ее нет.

Когда ведущие провели выездную церемонию, первый вопрос был: «У вас же, наверное, в это место не попасть. Очередь». На что я ответил, что это первая здесь роспись, никогда не было. Свадьба под девизом «даешь больше рыжих». Здесь и место церемонии оказалось необычным, и сюрприз гостей.