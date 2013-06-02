Суворовцы: чем они живут от подъема до отбоя и как умудряются преуспевать и в дзюдо, и в танцах

Новости Беларуси. Герои следующего сюжета с детства живут по военному уставу, носят погоны, а за нарушение почти армейского распорядка получают наряды вне очереди. Речь о воспитанниках Минского суворовского училища. В 2013 году оно отмечает 60-летний юбилей. Со времени основания здесь сохраняют лучшие традиции и растят настоящих офицеров. Чем живут суворовцы от подъема до отбоя и как умудряются преуспевать и в дзюдо, и в танцах?

Подъем в 7 утра, зарядка, летом пробежка – 3 км. Все почти как в армии. Суворовцы-первокурсники как заправские солдаты чеканят ответы старшим по званию.

12-летний Саша потерял маму и папу. Теперь его семья здесь. С товарищами один за всех и все за одного. Мальчик хочет стать танкистом или десантником. Пишет стихи, увлекается спортом и историей. Суворовские заветы знает назубок.

Александр Тарновский, суворовец Минского суворовского военного училища:

Тяжело в учении, легко в бою. Суворовец должен быть достойным, опрятным, хорошо учиться, никаких замечаний по поведению, выполнять все приказания, быть воспитанным, галантным, мужественным, честным.

В «науке побеждать» для будущих господ-офицеров нет мелочей. С подъема до отбоя свободного времени всего час. Учеба на уровне гимназии, углубленное изучение физики и математики. Иностранный язык за 5 лет становится как второй родной.

Какой суворовец не мечтает стать генералом. Быть лучше, умнее, сильнее. Среди воспитанников – кандидаты в мастера спорта, призеры международных турниров и даже олимпийские надежды.

Настоящий суворовец попадает не только в «яблочко» в тире, но и в ритм на паркете.

Ирина Бондаренко:

Они достаточно дисциплинированные, много знают, в отличие от парней гражданских, культурнее, галантнее. Очень хорошие парни.

Петр Чаус, почетный председатель Республиканского совета Белорусского суворовско-нахимовского союза:

Наша учительница, мы ее потом назвали «Батман тэндю» (колено из бального танца). У нас хватало друзей, мы друг с другом учились. А были такие случаи, когда в деревне со снопом учились танцевать, с табуреткой.

Петр Григорьевич в Минское суворовское попал в самом первом наборе – в 1953 году. Отец погиб на фронте, он мечтал быть офицером. Стал генерал-полковником, сделал блестящую военную карьеру, был первым белорусским министром обороны. И всему этому, считает, обязан альма-матер.

Петр Чаус, почетный председатель Республиканского совета Белорусского суворовско-нахимовского союза:

То, что училище стало трамплином, тут и сомнений не должно быть. Здесь азы военной службы познавались, здесь мы себя чувствовали настоящими мужчинами.

Мы – дети войны. Нас собрали в Минском суворовском военном училище. Мы впервые по-настоящему наелись хорошей пищей, потому что мы ее не знали до войны и во время войны.

Нынешнему суворовскому меню можно позавидовать: выпечка, куриное суфле, пицца и даже мясо по-албански. Наряд по кухне – один из любимых.

Отсутствием аппетита суворовцы никогда не страдают. Котла борща хватит, чтобы накормить 370 человек. Очень вкусно. Неудивительно, что ребята всегда просят добавки.

Еще одно тыловое помещение суворовцев – сапожная мастерская – без работы не остается никогда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Милашевский, обувщик Минского суворовского военного училища:

Маршируют, строевая. Не каждая обувь выдержит еще.

Барабан – не просто музыкальный инструмент, а символ кадетства. Из года в год передается при посвящении в кадеты выпускниками предвыпускным курсам, которые открывают парад на День Независимости.

На параде коробка пройдет идеально, а на репетициях палочки поначалу от волнения убегают из рук, барабаны иногда рвутся, а диагонали сбиваются.

Последний звонок. Выпускники могут выбрать любой вуз. Но большинство команде «Вольно!» предпочтет военную карьеру.

Виктор Лисовский, начальник Минского суворовского военного училища:

Если вдруг приходит какая-то цяжкая гадзіна, должны быть все-таки люди, которые должны свою жизнь пожертвовать за свой народ в первые минуты. И если мы не будем прививать это качество, начиная с малых лет, то, наверное, ничего не получится.

Алексей Мягель, выпускник Минского суворовского военного училища:

Товарищи, которых я не забуду никогда. Это настоящие друзья, которые будут всегда со мной по жизни. Ну, и девиз училища – «Жизнь – Родине! Честь – никому!»

Передавать суворовские традиции есть кому. На прием документов очередь. Конкурс – 5-7 человек на место.

Абитуриент:

Я очень хочу стать военным, похожим на папу.