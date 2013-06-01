Представители Мингорисполкома с проверкой посетили пограничную заставу «Домачево» в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области проходит межрегиональный семинар идеологического актива по военно-патриотическому воспитанию. В ходе встречи сотрудники Мингорисполкома посетили подшефную заставу, на капитальный ремонт и реконструкцию которой пять лет назад из средств Мингорисполкома было выделено порядка двух миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Семенюк, начальник заставы, перед приездом столичных гостей заметно волнуется. Минчанин вот уже четвертый год несет службу в Брестской области. Застава «Домачево» с 2008 года находится под шефством Мингорисполкома, поэтому жители столичного региона здесь себя чувствуют как дома.

Александр Семенюк, начальник пограничной заставы «Домачево»:

После 2008 года, когда застава стала подшефной Мингроисполкому, здесь пошла тенденция призыва на данную заставу из числа Минска и Минской области военнослужащих срочной службы. На данный момент на заставе проходят службу 50% военнослужащих из Минска и Минской области.

В том, что каждый второй боец - земляк, начальник видит только плюсы: коллектив дружный, что идет на пользу ратному делу. В службе на этой заставе есть и своя специфика — подразделение расположено в непосредственной близости от международного пункта пропуска «Домачево».

Дмитрий Девятов, заместитель начальника Брестской пограничной группы:

Очень высокая ответственность. Потому что, к сожалению есть граждане, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. И наши военнослужащие, военнослужащие этой пограничной заставы достойно несут службы. Пограничная застава на хорошем счету. Добивается высоких результатов оперативно-служебной деятельности. Только в этом году задержано более 50 нарушителей пограничного законодательства.

Главная цель визита столичных гостей: посмотреть как освоены выделенные на ремонт деньги.

На заставе «Домачево» действительно обстановка почти семейная: для солдат организованы отличные бытовые условия, в порядке и дома офицерского состава.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Я был на заставах и в погранотряде. Но я впечатлен. Действительно здесь созданы все условия. Нас радует, что ребята, которые служат, ответственны, дисциплинированы по отзывам командиров. Когда командир говорит: «Спасибо, что вы нас поддержали», конечно это приятно!

В деловом графике нашлось место и для отдыха. Шефы привезли личному составу подарки, настроение поддержали столичные артисты. В планах кураторов — дальнейшее тесное сотрудничество.