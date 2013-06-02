В Гродненской области автомагазины стали обслуживать дачные кооперативы

Новости Беларуси. В Гродненской области выездная торговля перешла на летний режим работы. Количество и частота рейсов автомагазинов в отдаленные деревни увеличилась. Появились и новые маршруты. Теперь приобрести продукты и товары первой необходимости могут не только сельчане, но и дачники. Автолавки стали обслуживать практически все дачные кооперативы.

Для жителей отдаленных деревень автолавка – порой единственная связь с внешним миром. К ее приезду готовятся все без исключения. Кто-то закупает продукты впрок, а кто-то просто узнает последние новости.

Преимущество магазина на колесах в том, что в любую погоду он приедет точно по расписанию в деревню даже с одним жителем.

Елена Цидик:

Это наше спасение. Она приезжает к нам два раза в неделю, привозит все продукты. Даже которых нет, мы делаем заявки. Главное, что приходит вовремя: с 12.00 до 13.00 всегда. Никаких проблем. Ни зимой, ни весной, в любую погоду.

Сейчас выездная торговля переходит на летний режим работы. А это значит, увеличивается частота выездов и количество маршрутов. За день, признается водитель Виктор Савко, приходится наматывать больше сотни километров.

Виктор Савко, водитель:

Машину нам, конечно, приходится иногда готовить и вечером, то есть в неурочное время, чтобы доехать, чтобы не сбиться с графика. Чтобы пенсионеры были обеспечены первым необходимым. Но не только продукты питания привозим. Нам дают заявки и в аптеки, привозим таблетки.

Девиз «Дойти до каждого потребителя» местные работники торговли воспринимают буквально. Кроме уже традиционных маршрутов автолавок по отдаленным деревням с наступлением весенне-летнего сезона магазины на колесах заезжают и на территорию дачных кооперативов.

Новое для себя направление работники районной торговли освоили недавно. В зоне ответственности – сотни дачных товариществ. Тысячи горожан остаются в своих летних домиках практически на весь сезон. А это потенциальные покупатели.

Татьяна Пышинская, первый заместитель директора Гродненского филиала облпотребобщества:

Мы встретились с представителями садоводческих товариществ, поговорили с людьми, изучили их покупательский спрос, согласовали время работы. И дополнительно мы даем теперь розничный товарооборот еженедельно.

Такое взаимовыгодное сотрудничество сполна оценили и сами дачники. Людмила Шалькевич к своему участку из Гродно добирается на поезде, потом еще несколько километров – пешком. Раньше приходилось запасаться провизией в городе и нести тяжелые сумки в руках. Сегодня пенсионерка на дачу едет налегке.

Людмила Шалькевич:

Очень удобно, конечно. Это не тащить из города самое необходимое (соль, сахар), которое самое тяжелое. Молоко, кефир. Очень удобно.

В планах – обеспечивать дачников продуктами и товарами до трех раз в неделю. С этой целью районная потребкооперация собирается приобрести еще один магазин на колесах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.