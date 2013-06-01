В мемориальном комплексе «Детям-жертвам войны» провели митинг-реквием к Международному дню защиты детей

Новости Беларуси. На Гомельщине к Международному дню защиты детей традиционно приурочили памятное мероприятие. В мемориальном комплексе «Красный берег» состоялся митинг-реквием с участием ветеранов и молодежи. Именно на этом месте в годы Великой Отечественной был донорский концлагерь. Фашисты свозили туда тысячи детей, у которых впоследствии забирали кровь для своих солдат.

Историки говорят, что Красный берег обязан своим названием особому красному сорту яблок, которые произрастают здесь в изобилии. Однако события Великой Отечественной дали новое звучание этому названию. Земля действительно была красной... от крови. Она стала свидетелем одного из самых бесчеловечных преступлений нацистов.

Как могла придти в голову сама мысль сделать детей донорами, снабжать их кровью военную машину рейха? - понять невозможно. Но историю не перепишешь. Через Краснобережский ад прошло свыше трёх с половиной тысяч детей, около двух тысяч из них были замучены до смерти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Манкевич, экскурсовод мемориального комплекса «Детям-жертвам войны»:

У детей с первой группой забирали кровь однократно, всю полностью. Помимо первой группы, был организован сборный пункт в районе второго накопителя, который находился на территории воинской части. Есть свидетели, живые до сих пор. Здесь были дети, у которых забирали кровь многократно - от 8 до 19 раз за 7 недель.

Екатерина Емельяновна в концлагере выжила чудом. В 1943 она пять недель провела в краснобережских бараках.

Екатерина Клочкова, узница детского концлагеря «Красный берег»:

За эти пять недель они брали кровь в тюбики такие большие. Не знаю даже, как их измерить - 10, 20 грамм? Как вытягнут кровь, человек тогда слабый, падает. Сами понимаете, что с человеком когда кровь вытягнут.

Сегодня такие сцены — всего лишь актерская постановка. К счастью, юные артисты только играют то, что когда-то пережила Екатерина Емельянова.

Екатерина Клочкова, узница детского концлагеря «Красный берег»:

Раз в день давали кусочек хлеба. Вообще я плохо помню, что давали, но выжила ж пять недель. А самый страшный момент был, когда нас отобрали, сказали, что деток палить будут.

По официальным данным в годы Великой Отечественной узниками детских концлагерей стали более 35-ти тысяч белорусских детей. Их украденное детство- вечный укор из далекого прошлого. И вечное напоминание о том, что детям всегда нужна защита.