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Суверенитет и конституционный строй. Какие законопроекты рассмотрят депутаты Беларуси 17 июня?

17 июня 2021 07:10
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Новости Беларуси. Вопросами защиты суверенитета, а также конституционного строя нашей страны занимаются и белорусские депутаты. Соответствующие законопроекты будут рассмотрены 17 июня во время очередного заседания Палаты представителей.

Суверенитет и конституционный строй. Какие законопроекты рассмотрят депутаты Беларуси 17 июня?-1

В центре внимания также документы об исполнении республиканского бюджета и внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020 год, вопросы судебно-экспертной деятельности, Рамочное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК. Кроме того, планируется обсудить рекомендации по итогам парламентских слушаний «Территориальная целостность и народное единство Беларуси».

# Закон # общество # Фотофакт

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