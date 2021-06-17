Суверенитет и конституционный строй. Какие законопроекты рассмотрят депутаты Беларуси 17 июня?

Новости Беларуси. Вопросами защиты суверенитета, а также конституционного строя нашей страны занимаются и белорусские депутаты. Соответствующие законопроекты будут рассмотрены 17 июня во время очередного заседания Палаты представителей.

В центре внимания также документы об исполнении республиканского бюджета и внебюджетного фонда социальной защиты населения за 2020 год, вопросы судебно-экспертной деятельности, Рамочное соглашение с Фондом международного развития ОПЕК. Кроме того, планируется обсудить рекомендации по итогам парламентских слушаний «Территориальная целостность и народное единство Беларуси».