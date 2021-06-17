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Почти у 40 % белорусов есть антитела к коронавирусу

17 июня 2021 06:31
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Новости Беларуси. Коллективный иммунитет. Почти у 40 % белорусов есть антитела к COVID-19. Таковы предварительные данные исследования, проведенного Минздравом нашей страны совместно с Роспотребнадзором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти у 40 % белорусов есть антитела к коронавирусу-1

В лидерах Гродненская и Брестская области – там общие цифры даже чуть выше. Сообщается, что выборка была довольно большая – около 13 тысяч человек по всей Беларуси. Специалисты уверены, когда иммунитетом обзаведется 60 % населения, это остановит дальнейшее распространение коронавируса.

Почти у 40 % белорусов есть антитела к коронавирусу-4

Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы чуть больше 400 тысяч человек с положительным тестом на COVID-19. Примерно столько же людей на данный момент уже прошли полный курс вакцинации.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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