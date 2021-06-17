Почти у 40 % белорусов есть антитела к коронавирусу

Новости Беларуси. Коллективный иммунитет. Почти у 40 % белорусов есть антитела к COVID-19. Таковы предварительные данные исследования, проведенного Минздравом нашей страны совместно с Роспотребнадзором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах Гродненская и Брестская области – там общие цифры даже чуть выше. Сообщается, что выборка была довольно большая – около 13 тысяч человек по всей Беларуси. Специалисты уверены, когда иммунитетом обзаведется 60 % населения, это остановит дальнейшее распространение коронавируса.