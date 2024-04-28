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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции праздника?

28 апреля 2024 08:01
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Православные верующие отмечают особо почитаемый праздник – Вход Господень в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинству он известен под названием Вербное воскресенье. В этот день люди устремляются в храмы, вспоминают библейскую историю, как Иисус въехал в Иерусалим и явил Свое Царство на земле.

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции праздника?-1

По преданию, тогда люди встречали Христа, бросая к его ногам пальмовые листья, а сегодня в руках у верующих веточки вербы. Это первое растение, которое оживает после зимы. Считается, что букет из вербы, окропленный святой водой, обладает целебными и защитными свойствами. Приходя из церкви, его ставят у икон и хранят целый год. Вербное воскресенье празднуется ровно за неделю до Пасхи и открывает самый строгий период поста – Страстную седмицу.

# Православные в Беларуси # общество

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