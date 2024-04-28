Сотрудники МЧС посещают минчан на дому и рассказывают о правилах пожарной безопасности

Новости Беларуси. Безопасность в приоритете. Сотрудники МЧС рассказывают минчанам о том, что поможет предотвратить опасные ситуации и как действовать в случае ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визиты к населению – часть профилактической акции. Особое внимание уделяют осмотру жилищ, оценивают соблюдение норм и правил соблюдения пожарной безопасности. Важный акцент работники МЧС сделали на разъяснение одиноким пожилым людям, а также семьям, в том числе многодетным, о принципе работы и необходимости установки автономного пожарного извещателя. Каждому в подарок – памятка с полезной информацией.

Александр Черноусик, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Беларуси:

Основная задача – оказать содействие нашим гражданам. Ни в коем случае не наказать, а показать, как необходимо действовать в той или иной ситуации, связанной с пожарами или другой чрезвычайной ситуацией. Напомнить о тех действиях, которые необходимо выполнить, если человек оказался в беде. Основная задача, которая стоит перед работниками, – конечно, проверить безопасность в жилье, безопасность квартиры, в том числе работоспособность автономного пожарного извещателя.