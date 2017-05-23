Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню

Новости Беларуси. Мощный взрыв раздался этим утром недалеко от одной из туристических баз Гродно. Правда, все происходящее было тщательно спланировано и даже собрало немало зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методом направленного взрыва там сравняли с землей старую водонапорную башню. 36-метровое строение уже давно портило местный пейзаж, а в последние месяцы и вовсе стало небезопасным. 36-метровая башня превратится в руины. Построена она была еще в советское время на территории туристско-оздоровительного комплекса. С развитием коммуникаций объект утратил актуальность. Аварийную постройку решено снести.

Работники стали опасаться, когда башня изменила угол наклона. Крен в несколько сантиметров в глаза особо не бросался, но это красноречивый намек.

Алексей Щурский, генеральный директор предприятия по организации туризма:

На оздоровительной базе «Пышки» много отдыхающих, а также за забором находится детский лагерь. В целях безопасности была поставлена задача о сносе водонапорной башни. Чтобы спланировать эту операцию, понадобились сутки. Взрывотехники поняли сразу: как карточный домик строение не сложишь. Мешают металлические столбы внутри. В этом случае лишь метод направленной валки. Проще говоря, по принципу подрубки дерева. Специалисты накануне подпилили основание башни.

Виталий Ганцук, главный специалист Центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:

Суть взрыва состоит в том, что положить аварийное здание в такой сжатой обстановке в определенный сектор, который не повредит другие здания и строения. Взрывчатка заложена, соседние здания обесточены, люди отведены на безопасное расстояние. Права на ошибку нет. И вот он – момент Х.

Такой метод направленной валки ветхих строений применяется в Беларуси с 1995 года. Работа действительно ювелирная. Конструкция упала в нужную точку. Ни одно дерево при взрыве не пострадало.