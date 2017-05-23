Прямой эфир

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню

23 мая 2017 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мощный взрыв раздался этим утром недалеко от одной из туристических баз Гродно. Правда, все происходящее было тщательно спланировано и даже собрало немало зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методом направленного взрыва там сравняли с землей старую водонапорную башню. 36-метровое строение уже давно портило местный пейзаж, а в последние месяцы и вовсе стало небезопасным.

36-метровая башня превратится в руины. Построена она была еще в советское время на территории туристско-оздоровительного комплекса. С развитием коммуникаций объект утратил актуальность. Аварийную постройку решено снести.

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню-1

Работники стали опасаться, когда башня изменила угол наклона. Крен в несколько сантиметров в глаза особо не бросался, но это красноречивый намек.

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню-4

Алексей Щурский, генеральный директор предприятия по организации туризма:
На оздоровительной базе «Пышки» много отдыхающих, а также за забором находится детский лагерь. В целях безопасности была поставлена задача о сносе водонапорной башни.

Чтобы спланировать эту операцию, понадобились сутки. Взрывотехники поняли сразу: как карточный домик строение не сложишь. Мешают металлические столбы внутри. В этом случае лишь метод направленной валки. Проще говоря, по принципу подрубки дерева. Специалисты накануне подпилили основание башни.

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню-7

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню-9

Виталий Ганцук, главный специалист Центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения МЧС Республики Беларусь:
Суть взрыва состоит в том, что положить аварийное здание в такой сжатой обстановке в определенный сектор, который не повредит другие здания и строения.

Взрывчатка заложена, соседние здания обесточены, люди отведены на безопасное расстояние. Права на ошибку нет. И вот он – момент Х.

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню-12

Такой метод направленной валки ветхих строений применяется в Беларуси с 1995 года. Работа действительно ювелирная. Конструкция упала в нужную точку. Ни одно дерево при взрыве не пострадало.

Сутки расчетов, день подготовки и взрыв: в Гродненской области снесли аварийную водонапорную башню-15

Часть элементов башни сдадут на металлолом, кирпичи отдадут дачникам. А на этом месте проведут благоустройство и в тени деревьев появится комфортное место отдыха для туристов.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Галина Буро # Анатолий Бояринцев # Виталий Ганцук

Другие новости рубрики

Все новости
Ветеринар Сергей Сас: «Просто не представляете кайф, который ощущаешь, когда спас»
23 мая 2017 16:50

Ветеринар Сергей Сас: «Просто не представляете кайф, который ощущаешь, когда спас»

«Его Величество доллар существенно мешает многим клиникам». Сергей Сас о ценах на ветуслуги
23 мая 2017 16:50

«Его Величество доллар существенно мешает многим клиникам». Сергей Сас о ценах на ветуслуги

Ветеринар Сергей Сас: «Чипирование, на мой взгляд – ерунда»
23 мая 2017 16:49

Ветеринар Сергей Сас: «Чипирование, на мой взгляд – ерунда»