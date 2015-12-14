Проект Мингорисполкома «Это я»: в столице установили билборды с портретами минчан

Новости Беларуси. В столице установили билборды с портретами минчан. Новый коммуникационный проект под названием «Это я» на днях презентовал Мингорисполком. Уличные полотна украсили представители самых ярких профессий. Это работники метро, звукорежиссеры, скульпторы, создатели центров уличной культуры.

Легким движением руки Жанна уже третий год подряд ровно в 5.30 утра встречает первых пассажиров столичной подземки. А быть всегда в отличной форме помогает позитивный настрой и фирменная улыбка. Положение обязывает – всегда на виду. Но общий язык женщина находит не только с минчанами, но и с иностранцами. И неспроста – контролеру пропускных систем Метрополитена знание английского по статусу положено.

Жанна Зубкова, контролер автоматических пропускных пунктов ГП «Минский метрополитен»:

Работа нравится, потому что постоянное общение с пассажирами. Подскажешь, как проехать, где какие достопримечательности можно посмотреть у нас.

Однако фирменная улыбка теперь украшает не только минское метро, но и столичные авеню. Портрет горожанки можно увидеть на проспекте Дзержинского и Партизанском. Но о том, что ее звездный час наступит так скоро, даже и подумать не могла.

Жанна Зубкова, контролер автоматических пропускных пунктов ГП «Минский метрополитен»:

Первый раз сказали коллеги по метрополитену. Я даже не знала. Сказали: «Ты себя видела?»

Александр Крапиневич, звукорежиссер:

Асцярожна, дзверы зачыняюцца!

Узнаете эту фразу? А ее исполнителя? Вот тот самый голос всего общественного транспорта. По профессии диктор Александр Крапиневич уже несколько лет подбадривает столичных пассажиров.

Александр Крапиневич, звукорежиссер:

Жизнь диктора заключена в студии. Я мало кого вижу обычно. В помещении чаще всего находишься с одним микрофоном, записываешь остановки. В общем, такая философская профессия.

Голос этого диктора можно услышать в наземном транспорте, к примеру, по улице Камайской. Совсем скоро знакомые нотки прозвучат и на новых остановках.

Александр Крапиневич, звукорежиссер:

Паважаныя пасажыры, з надыходзячым вас Новым годам і Калядамі. Жадаю вам усяго найлепшага. І няхай кожны прыпынак у вашым жыцці будзе шчаслівым і самым найлепшым.

У минчан появилась возможность стать популярными. «Я люблю Минск!» Оригинальное признание на высоте трех метров уже успели оценить тысячи горожан. В социальных сетях развернулся даже настоящий флешмоб.

Сейчас в столичной мэрии выбирают следующую пятерку. Свои имена и профессии может предложить любой желающий. Нужно всего лишь выслать свои идеи на официальные страницы Мингорисполкома в социальных сетях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане:

Проект достаточно интересный, полезный. Минчане должны знать своих людей в лицо.

Город – это люди, которые в нем живут. И когда мы видим героев своего дня на табло, это всегда очень интересно.