Ирина Корзюк, PR-менеджер ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» рассказала об акции «Фестиваль подарков Huawei»

В преддверии новогодних и рождественских праздников по городам Беларуси прогуляется Панда – такой сюрприз приготовила белорусам компания Huawei в рамках акции «Фестиваль подарков».

В Беларуси проходит «Панда-тур» с участием полюбившегося всем символа Huawei – медведя Панды. Он будет посещать областные города, знакомиться с достопримечательностями и общаться с прохожими.

С 1 декабря 2015 года стартовала акция новогодняя акция «Фестиваль подарков Huawei». Для каждого участника акции приготовлен особенный подарок, который можно будет получить после покупки любого устройства Huawei: теплый шарф или толстовка, бейсболка или фликер.

Получить подарок можно будет, предъявив гарантийный талон покупки в пунктах выдачи подарков в Минске и областных центрах.

Подробнее об акции рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Корзюк, PR-менеджер ООО «Бел Хуавэй Технолоджис».