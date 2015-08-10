Супруга премьер-министра Пакистана посетила Национальный художественный музей Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Пакистан будут развивать культурные контакты. Об этом сегодня, 10 августа, сообщил журналистам директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов.

Сегодня музей посетила супруга премьер-министра Пакистана. Бегюм Сахиба посетила несколько залов, в том числе экспозицию русской живописи конца 18 века и христианскую выставку.

Гостья особое внимание обратила на полотна белорусских живописцев. Ее заинтересовали работы Витольда Бялыницкого-Бирули и Ивана Хруцкого. Огромный интерес вызвал Слуцкий пояс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь к искусству у супруги премьера не случайна. Она преуспела в гуманитарных науках – доктор философии, свою диссертацию посвятила поэзии. В Пакистане ее знают как защитницу прав женщин. Также она много внимания уделяет вопросом здравоохранения и культуре.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мы хотели бы видеть и я предложил, чтобы мы в следующем году провели выставку художников Пакистана. Это заинтересует наших посетителей – жителей нашей страны. Это будет локомотивом даже в плане более активного развития экономических отношений между нашими странами.