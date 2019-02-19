«Когда набираю ванную ребёнка покупать, вода голубого цвета, как в бассейне»: минчане жалуются на хлорку

Жительница Фрунзенского района г. Минска показала съёмочной группе программы «Большой город», какую воду приходится пить её семье.

С тех пор как молодая семья Полтавских поселилась в столичном микрорайоне Сухарево, проблема питьевой воды не отпускает ни дня. Годовалому Илье однозначно ещё не понять всей сути проблемы.

Александра Полтавская:

Вода хлорированная. Когда набираю ванную ребёнка покупать, вода голубого цвета, как в бассейне. На самом деле очень неприятно. Запах остаётся и на теле.

Пока микрорайоны-новостройки развиваются, сюда ещё не дошла живительная влага из подземных источников. Чтобы облегчить жизнь, люди вынуждены покупать фильтры или бутилированную воду.

Наша съёмочная группа отправилась в специальную лабораторию, чтобы узнать, так всё-таки, что плавает в питьевой воде и почему у неё такой запах.