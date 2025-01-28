Председатель Панафриканского парламента поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Беларусь поддерживает стремление стран Африки производить продукты питания за счет внутренних ресурсов и быть независимыми от внешних факторов. Об этом заявил Президент, встречаясь с делегацией Панафриканского парламента. Представители ЮАР, Кабо-Верде, Кении прибыли в Беларусь для наблюдения за выборами, и это первый визит столь внушительной делегации Панафриканского парламента в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форчун Зефания Чарумбира, председатель Панафриканского парламента:

Хотел бы начать с поздравлений – поздравить вас с победой на выборах. Мы считаем, что народ Беларуси использовал свою свободную волю в выражении своего желания видеть вас Президентом. Поздравляю с такой впечатляющей победой. Такое количество голосов показывает, что люди доверяют вам и уверены в вас. Хотел бы поблагодарить за приглашение стать частью деятельности по наблюдению за выборами.